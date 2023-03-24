Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.

FATİH ERBAKAN: ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Merkez önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12.00'de Külliye'de bir araya geldik. Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz.

"ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı açıklamada "Adalet Kalkınma, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. 15 Temmuz 2016 ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat milli şuura dönüşmüştür. Milli bekayı esas alan ahlaki esasla somutlaşmıştır. Cumhur İttifakı haklının güvencesi, doğrunun tarafıdır. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir. Gücünü ve kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağ duyusuna inanıyor, güveniyoruz. 61 milyon vatandaş oy kullanacaktır. Yurtdışında da 3,3 milyon gurbetçi oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Biz BBP olarak Cumhur İttifakı'mızın ülkemize hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Gneel başkanımız Destici olmak üzere Yeniden refahla temaslarda bulummuş, ittifakın genişlemesine katkıda bulunduk. Türk milleti sandıkta birinci turda Cumhurbaşkanımıza yeniden Cumhurbaşkanı olma görevi verecek" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise yaptığı açıklamada, "AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nı yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları üzerine değil milli bekayı esas alan bir birlikteliktir. Milli bir duruşun resmidir. Milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'yi lider hale getirmek için yol almaya devam edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.