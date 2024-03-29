Yeniden Refah kurucularından Altunsoy: Partinin kasasına haram para girdi, rotayı şaşırdılar

Yeniden Refah Partisi Kurucu Kurulu Üyesi Mahmud Altunsoy, tvnet'e konuk oldu.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Altunsoy, partisinin Cumhur İttifakı'na neden sırt döndüğü konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

"Benim sapasağlam bıraktığım partimizin kasasına haram para girdi ki rotayı şaşırmışlar demek ki." ifadelerini kullanan Altunsoy, partisinde rota kayması olduğunu belirtti.

"MEDYA ARACILIĞIYLA GENEL BAŞKANIMIZA SESLENMEK ZORUNDA KALDIK"

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kritik noktalarda aday çıkarttıkları halde Erzurum'da finansör bulamadıkları için aday çıkaramadıklarını aktaran Altunsoy, "Bu yakışıyor mu yeniden Refah Partisi'ne? Ben buraya gelmeden evvel Yeniden Refah Partisi'ne maddi manevi bu kadar emek sarf etmiş. Bu kadar mücadele vermiş. MKYK'da MYK'da kurucularında yer almış. Seksen yedi kişilik yer almış bir şahıs olarak genel başkanımızı aradım. Hani konuşayım, uyarayım diye. Ama telefona bakmadı. Geri de dönmedi. Ne yazık ki üzülerek işte buradan medya aracılığıyla toplumumuza herkese, genel başkanımıza seslenmek durumunda kaldık." dedi.

"HARAM PARALAR GELDİ, ÇANTA SİYASETİ BAŞLADI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte girme konusunda uyardığını, tek başlarına bir şey yapmalarının mümkün olmadığını ifade ettiğini söyledi. Partide eksen kayması olduğunu ifade eden Altunsoy, "Haram paralar geldi, çanta siyaseti başladı. Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ün partisi olmaktan çıkıyor. Maalesef Yeniden Refah aile partisine dönüştü." dedi.