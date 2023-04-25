Yeniden okul mutluluğu

Depremlerin ardından Adıyaman'da az hasarlı okulların yüzde 90'ı onarıldı. Merkez ile Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde öğrenciler 77 gün sonra ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

27 MART'TA AÇILAN OKULLAR VARDI

Depremlerin ardından büyük hasar gören kentlerden biri olan Adıyaman'ın merkezi ile Besni, Gölbaşı ve Tut ilçesinde depremden 77 gün sonra okullarda eğitim ve öğretim başladı. Depremlerin ardından 105 bin öğrencinin kaydının bulunduğu Adıyaman'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili yeniden çaldı. Adıyaman'ın Kahta, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde ise eğitim 27 Mart'ta başlamıştı.

700 OKUL ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞTU

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, kent merkezi ile 3 ilçede okulların onarımının tamamlanmasıyla yeniden açıldığını söyledi. Aşçı, "481 okul ve 105 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Adıyaman genelinde 801 okulumuz var, bunlardan 397'si hasarsızdı, 287 okulumuz az, 40 okulumuz orta, 61 okulumuz ağır hasarlı, 16 okulumuz ise yıkılmıştı. Biz az hasarlı okullarımızın yüzde 90'ını onardık. Şu an Adıyaman genelinde 700'e yakın okulda çocuklarımıza hizmet ediyoruz" dedi.

Adıyaman merkezde bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçerek eğitime başladı.