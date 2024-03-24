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24 Mart 2024 Pazar 12:28:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 12:28:00

'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

Kaynak: DHA

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AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanında yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" sebebiyle bazı yolların kapanacağını duyurdu.

KAPANAN YOLLAR:

Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü( iki yönlü olarak) Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VIP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası (iki yönlü olarak), Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol (iki yönlü olarak), Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yeni havalimanı caddesi " ifadeleri yer aldı.

Etiketler : ak parti atatürk havalimanı yollar recep tayyip erdoğan yeniden büyük istanbul mitingi
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