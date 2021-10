Yeniden açılışının 70. yılında İmam Hatip Okulları Sempozyumu başladı

Türkiye'de 13 Ekim 1951 tarihinde eğitim hayatına başlayan imam hatip okulları kuruluş yıldönümünde düzenlenen sempozyumda konuşuluyor. "Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumunda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatiplerin tarihinin milletin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihi olduğunu söyledi.



Millî Eğitim Bakanlığı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneği (MEDAR) tarafından düzenlenen sempozyum, Cevahir Kongre Merkezinde başladı. Üç gün sürecek programa İstanbul Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT), Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı da destek veriyor.

KUTLU BİR MÜCADELENİN SEMBOLÜ



Çarşamba Anadolu İHL öğrencisi Mustafa Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ilk gününde misafirlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 70 yaşında bir çınar olan imam hatiplerin her adımının sabır, azim ve inançla yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolü olduğunu söyledi. İmam hatiplerin tarihinin milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihi olduğunu belirten Erdoğan, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Milli iradenin üzerine düşen vesayet gölgesi kalktıkça imam hatiplerin de önü açılmış, kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. Darbe ve dikta dönemlerinde ise milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe konularak baskıya uğramıştır" dedi. İmam hatiplerin tek parti döneminin sıkıntılı uygulamalarından sonra 28 Şubat döneminde de vesayetçilerin hedefi olduğunu belirterek, "8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasıyla ortaokul kısmı kapatılırken katsayı zulmüyle de imam hatiplilerin üniversite hayallerine set çekilmiştir. 2011 yılında katsayı uygulamasını kaldırarak bir sene sonra da 4+4+4 sistemiyle ortaokul kısımlarını açarak imam hatiplerin bu fetret devrini hamdolsun biz sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

İMAM HATİPÇİ DEĞİLİZ



Kendisinin de bir imam hatipli olduğunu, çocuklarını da imam hatipte okuttuğunu hatırlatan Erdoğan, "Ama hiçbir zaman imam hatipçi olmadım. Çünkü böyle bir şeyi yanlış bulurum. Bizim için tüm imam hatip okulları, normal lise de meslek liseleri de emirlerinde olduğumuz okullarımızdır. Hepsine bütün imkanlarımızla seferber olduk, seferber oluyoruz ve elimizden gelen tüm destekleri veriyoruz" dedi. Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın, imam hatip birinci sınıfta Arapça öğretmeni olduğunu, Bekir Topaloğlu'nun da kendisine öğretmenlik yaptığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: Hepsinin rahle-i tedrisinde elhamdülillah bulunduk. Bu gençliğe onlar çok büyük emekler verdi ve bu gençlik sürekli temayüz etti. Onların elinde yoğrularak bugünlere geldik. Bu ülkede eğer bugün bir dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa işte bu hocalarımızın emekleriyledir. Bundan çok rahatsız olanlar yok mu? Var. Tam aksini savunanlar var. Varsın olsun. Biz işimize bakacağız. 'Dinsiz bir nesil olsun' diyenler yok mu? Var. Onlar işine bakacak. Biz de işimize bakacağız. Farkımız bu."

MİLLETİN İLGİSİNE KET VURAMIYORLAR



Göreve geldiklerinde öğrenci sayıları 64 binlere kadar düşen imam hatip okullarında okuyanların sayısının 1 milyon 415 bine ulaştığını belirten Erdoğan, "İmam hatiplerin ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerin sayısına oranı yüzde 14'e yükseldi. Bu rakamlar imam hatiplere yönelik teveccühün en güzel işaretidir. Her ne kadar birileri çeşitli tezviratla okullarımızı sürekli karalamaya çalışsa da milletimizin ilgisine ket vuramıyorlar" dedi. Katsayı adaletsizliğinin ortadan kalkmasıyla imam hatip okullarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiğinin de günden güne yükseldiğini kaydeden Erdoğan, 2021 yılındaki sınavlarda ilk 1000'de 387, ilk 20 binde 5 bin 933, ilk 100 binde 31 binden fazla imam hatip mezunu öğrencinin yer aldığını söyledi. Yine 2021 yılında ilk 100'de elde edilen derecelerde önceki seneye göre yüzde 63'lük bir artış olduğunu, TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere bilim, teknoloji, yabancı dil alanlarında elde ettikleri derecelerin bu okulların yükselen başarı grafiğinin işaretleri olduğunu aktardı.

İSLAM DÜNYASINA ÖRNEK MODEL



Son yıllarda imam hatip okullarının şöhretinin sınırların ötesine geçmeye başladığını dile getiren Erdoğan, okullar konusunda Pakistan'dan Bangladeş'e, Malezya'ya kadar bilgi istendiğini aktardı. Dini eğitimin yanı sıra fen ve sosyal bilimlerin de verildiği imam hatip okullarının özgün eğitim modeliyle İslam alemine güzel bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu faşist zihniyet var ya, bu CHP zihniyeti var ya imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğundan bile bunların haberi yok. Bizim meslek dersleri olarak bildiğimiz derslerden başka imam hatip okullarında kimya, fizik, edebiyat, bunların okutulmadığını zannediyorlar. Haberleri yok veya var bilmezlikten geliyorlar" dedi. Dünyanın 89 ülkesinden orta okul ve lise çağındaki 1200 uluslararası öğrencinin Türkiye'deki imam hatip okullarında eğitim gördüğünü aktaran Erdoğan, din istismarından beslenen FETÖ, DEAŞ, Eş Şebab, Boko Haram gibi terör örgütlerine karşı mücadelede imam hatiplerin rolü anlaşıldıkça bu sayının hem Türkiye'de hem dünyada daha da artacağını ifade etti.

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELECEĞE TAŞIYALIM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasında kız çocuklarının okullaşma oranının yükselmesine de imam hatip okullarının müspet katkı yaptığını belirterek, "İmam hatip okullarındaki 1990 yılında yüzde 23,5 olan kız öğrenci oranı, 2016 yılından itibaren her yıl yüzde 53'lerde devam etmiştir" dedi. İmam hatipleri sadece imam ve müezzin yetiştiren meslek okulları olarak görmenin hem hatalı hem de eksik bir yaklaşım olacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu okulların milletimiz tarafından bu derece sahiplenilmesinin sebebi imanlı, ahlaklı, vatansever, değerlerine bağlı, çalışkan, idealist, özgüveni yüksek nesiller yetiştirmesidir. Son 70 yıllık tarihi boyunca imam hatip okullarından hamdolsun hep ülkesine ve milletine gönülden bağlı gençler çıkmıştır. Bu okullardan şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi Hakk'ın ve adaletin tecellisi yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır. Bu okullardan hafız çıkmış, alim çıkmış, doktor, mühendis, hakim, avukat, bürokrat, iş adamı, siyasetçi, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı çıkmış. Ama Allah'a hamdolsun kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmamıştır" diye konuştu. Erdoğan, bu eşsiz mirasın ve özgün eğitim modelinin anlaşılmasının, bugünün şartları ve ihtiyaçları çerçevesinde güncellenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "On yıllara sarih çetin bir mücadelenin ürünü olan bu okullarımızı, eksiklerini gidererek yani daha çok keyfiyet sahibi yaparak güçlü bir şekilde geleceğe taşımamız gerekiyor" dedi.

AYRIMCILIĞA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ



Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ise, Türkiye'nin 90'lı yılların sonuna geldiğinde eğitimde cumhuriyet tarihinin en sert ve baskıcı düzenlemelerine şahit olmuştur. 1999 yılındaki katsayı uygulamasıyla imam hatipler ve meslek liseleri ciddi hasar almıştır" ifadesini kullandı. Son yirmi yılda imza atılan en önemli sessiz devrimlerden birinin din, devlet ve toplum ilişkilerini sağlıklı bir zemine taşıyan ve din eğitimini ideolojik tartışmaların odağından çıkaran uygulama olduğunun altını çizen Özer, "Kız öğrencilerimizi mağdur eden başörtüsü yasakları ve katsayı uygulamasının kaldırılması bu devrimin en somut örneklerinden biridir" dedi. Okul türleri arasında ayrımcılığa müsaade etmeyeceklerini, eğitimde adalet ve eşitliğin gerçekleşmesi için her daim gayret göstereceklerini kaydeden Özer, imam hatiplerle ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: İmam hatip modeli dünyaya örnek olan eğitim modellerimizdendir. İmam hatipler gelenekle gelecek arasında dengeli bir ilişki kurmanın eğitimdeki yansımasını temsil etmektedir. Köklerini iyi bilen nesiller geleceğe sağlam adımlarla yürüyeceklerdir.

ŞAHSİYET VE İRFAN MEKTEPLERİ



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, imam hatiplerin medeniyetimize kaynaklık eden değerlerin güven içerisinde geleceğe taşınmasının en sağlam zeminlerinden olduğunu belirterek, "İmam hatip okullarına baktığımızda, bir milletin kendini arayışını, ruh köklerine tutunma çabasını, fedakarlığını ve azmini görürüz. Bu okullar milletimizin azminin ve inancına sadakatinin yaşayan örneğidir. Yüzbinler ile bugün istikbale umut olmaktadır. Türkiye'mizin yapı taşlarından olan bu okullar ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar şahsiyet ve irfan mektepleridir" dedi. Kendilerinin de vicdanlı, ahlaklı, inancı sağlam nesiller yetiştirme gayretinin destekçisi olacaklarını belirten Erbaş, "İmam hatip okullarımıza sahip çıkalım, onların daha nitelikli hale getirilmesi için hep birlikte gayret edelim. Bu uğurda gece gündüz sarf edilen emekleri unutmayalım, unutturmayalım" diye konuştu.

DÜNYAYA ÜMİT OLARAK SUNDUĞUMUZ MODEL



13 Ekim 1951'de ülkemiz, eğitim sistemimiz ve geleceğimiz için bir muştu olarak açılan imam hatip okullarımızın 70. yılının sevincini yaşadığımızı belirten ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise, "Milletimizi milli ve manevi değerleriyle buluşturmaya çalışan; fen bilimleri ile İslami ilimleri, Kur'an ile sosyal bilimleri, akıl ile nakli aynı iklimde buluşturan imam hatip okulları, 21. yüzyılda dünyaya ümit olarak sunduğumuz özgün bir eğitim modelidir" dedi. Atlattığı birçok badire ile milletimizin gönlünden silinmeyecek şekilde kazınan imam hatip okullarının mutedil bir anlayışın temsilcileri olduğunu kaydeden Ceylan, "İmam hatip okullarımız birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden her türlü sığ ve suni gündemlerden uzak durarak vatanımız için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

HUZURLU BİR GELECEK İÇİN BİRLİKTELİK



İmam hatiplerin İslam'ın esasına uygun algılanmasında, dinin akıl dışı anlayışlar ve bağnazlıktan kurtulup samimi bir duygu ile yaşanmasına katkıda bulunduğu gibi çok önemli bir misyonu da yerine getirmekte olduğunu belirten MEDAR Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, "İmam hatip okulları Türkiye Cumhuriyetinin kurup geliştirdiği özgün eğitim modellerinden biridir, başta gelenidir" dedi. Şiddet içerikli anlayışların ülkemizde hiçbir zaman ilgi görmediğini aktaran Karlığa, "Dünyayı tehdit eden ihtilafların odağında dinler, kültürler ve medeniyetler arasındaki çatışma bulunmaktadır. Bu da toplumların geleceği açısından büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır. Dünyayı daha huzurlu bir hale getirecek olan medeniyetler ittifakıdır. Türkiye ve İspanya ile birlikte BM bünyesinde kurulmuş medeniyetler ittifakı girişimi küresel tehdide karşı verilmiş bir cevaptır" diye konuştu.

BİZİM DAVAMIZ MEDENİYET DAVASI



Sinevizyon aracılığıyla katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Hayrettin Karaman da, halkın imam hatiplere çok ilgi gösterdiğini, binalar yapılacağı zaman günlük rızkını bölüp verdiğini, bu okullara kıymak isteyenlere karşı elini taşın altına koyduğunu söyledi. Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim davamız imam hatipçilik değil medeniyet davası, İslam medeniyeti davası. İstiyoruz ki çocuklarımız bu medeniyetin dilini öğrensinler, üstünlüğünden haberdar olsunlar, bu medeniyete intisap ederek buradan mezun olsunlar.