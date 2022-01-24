Yeni yol haritası masada!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantının iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor.

Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

SALGINLA MÜCADELE

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.