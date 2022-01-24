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24 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 09:47:00

Yeni yol haritası masada! AK Parti MYK bugün toplanacak

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ekonomi başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Toplantının iç gündem başlığında ilk sırada ekonominin yer alması bekleniyor.

Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı atılan adımların ardından gözler enflasyonun düşürülmesi için izlenecek yol haritasında.

Terörle mücadele operasyonları, son siyasi gelişmeler ve meclis çalışmaları da MYK gündemindeki diğer başlıklar olacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Dış politika başlında ise Ukrayna-Rusya geriliminin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin gerilimin azaltılması için şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası değerlendirilecek.

SALGINLA MÜCADELE

Koronavirüs vaka sayıları ve salgınla mücadelede gelinen nokta da toplantının gündemine gelmesi beklenen başlıklar arasında.

Etiketler : koroma myk toplantı başkan erdoğan
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