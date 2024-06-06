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06 Haziran 2024 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 14:30:00

Yeni uzay misyonu için geri sayım başladı

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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da uzaya gidecek. Atasever o yolculukta 7 ayrı deney gerçekleştirecek. Cihangir Atasever göğsünde Türk ve Azerbaycan bayrağı taşıyacak.

Yeni uzay misyonu için geri sayım başladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu 8 Haziran cumartesi günü uzaya gidecek.

Tuva Cihangir Atasever uzayda 1,5 saatlik yörünge altı uçuşu yapacak.

7 AYRI DENEY YAPACAK

7 ayrı deney ile bilim dünyasına katkı sağlayacak.

O deneylerden biri dünyada ilk kez gerçekleşecek olan "insülin kalemi testi". Bu test ile insülin dozlarının mikro yerçekimi ortamdaki etkisine bakılacak.

Atasever, uzaya Türk bayrağının yanı sıra Azerbaycan bayrağını da götürecek.

Etiketler : Tuva Cihangir Atasever uzay azerbaycan bayrak deney
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