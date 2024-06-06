Yeni uzay misyonu için geri sayım başladı
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da uzaya gidecek. Atasever o yolculukta 7 ayrı deney gerçekleştirecek. Cihangir Atasever göğsünde Türk ve Azerbaycan bayrağı taşıyacak.
Yeni uzay misyonu için geri sayım başladı.
Türkiye'nin ikinci astronotu 8 Haziran cumartesi günü uzaya gidecek.
Tuva Cihangir Atasever uzayda 1,5 saatlik yörünge altı uçuşu yapacak.7 AYRI DENEY YAPACAK
7 ayrı deney ile bilim dünyasına katkı sağlayacak.
O deneylerden biri dünyada ilk kez gerçekleşecek olan "insülin kalemi testi". Bu test ile insülin dozlarının mikro yerçekimi ortamdaki etkisine bakılacak.
Atasever, uzaya Türk bayrağının yanı sıra Azerbaycan bayrağını da götürecek.