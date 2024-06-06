Yeni uzay misyonu için geri sayım başladı.

Türkiye'nin ikinci astronotu 8 Haziran cumartesi günü uzaya gidecek.

Tuva Cihangir Atasever uzayda 1,5 saatlik yörünge altı uçuşu yapacak.

7 ayrı deney ile bilim dünyasına katkı sağlayacak.

O deneylerden biri dünyada ilk kez gerçekleşecek olan "insülin kalemi testi". Bu test ile insülin dozlarının mikro yerçekimi ortamdaki etkisine bakılacak.

Atasever, uzaya Türk bayrağının yanı sıra Azerbaycan bayrağını da götürecek.