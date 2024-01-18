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18 Ocak 2024 Perşembe 12:38:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 12:38:00

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bursluluk sınavı başvuruları başladı!

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Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na (YETEV) bağlı Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları'nda her yıl yapılan Bursluluk ve Kabul Sınavı başvuruları için geri sayım başladı. 17 Şubat'ta yapılacak sınav için son başvuru tarihi ise 15 Şubat.

Dijital çağın gerektirdiği becerilerle kadim kültürü birleştirerek öğrencilere çağın ihtiyaçlarına uygun yetkinlikler kazandırmak vizyonuyla ilerleyen YETEV Okulları, 15 Şubat'ta yapacakları Bursluluk ve Kabul Sınavı ile yeni öğrencilerine kapılarını açıyor. Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları'nda yüz yüze ve tek gün yapılacak sınava farklı okullardan da öğrenciler katılabilecek.

Son 5 yılda YETEV'e bağlı okullarda toplam 2 bin 795 öğrencinin başarı bursu ile eğitim gördüğüne dikkat çeken YETEV Genel Müdürü Hayati Oktay, "Eğitimin toplumsal kalkınmadaki önemine inanıyor ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin potansiyeline ulaşmasına katkıda bulunmak, hayatlarına ışık olmak maksadıyla her yıl bursluluk ve kabul sınavlarını düzenliyoruz. Bu kapsamda buluştuğumuz öğrenci sayısının da her sene kontenjanlarımız dahilinde artarak devam etmesini hedefliyoruz." dedi. Oluşturdukları eğitim modeliyle; çağın gereklerini değerleriyle yorumlayarak kendini yönetebilecek ve içinde bulunduğu topluma örnek olup yön verebilecek "vizyon Sahibi" insanlar yetiştirmeye katkı sunduklarını söyleyen Hayati Oktay, "Eğitim sektöründe Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi, milli ve manevi değerlerin yön verdiği eğitim anlayışını öğrencilere buluşturmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere yönelik olarak her yıl binlerce öğrenci ile tanışmamızı sağlayan Bursluluk ve Kabul Sınavları bizim için oldukça kıymetli" diye konuştu.

Sorular Titizlikle Hazırlanıyor

YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı'nın, çoktan seçmeli sorulardan oluşturulan standart deneme sınavlarından çok daha fazlası olduğunu söyleyen Oktay, "Bu sınav, Program ve Yayın Geliştirme (PROGEL) ekibimiz tarafından titiz bir şekilde hazırlanan içeriğiyle ve Ölçme Değerlendirme ekibinin sonuç analizleriyle öğrencilerin ders kazanımları ve eksikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Bursluluk ve Kabul Sınavı soruları PROGEL müdürlüğümüze bağlı koordinatörler yönetiminde, YETEV Okulları öğretmenleri tarafından özenle hazırlanıyor. Soruların kapsamını ise Milli Eğitim Bakanlığının kazanımları belirliyor. Tüm sınav süreçleri Ölçme Değerlendirme Müdürlüğünce yönetiliyor." diye konuştu.

YETEV'Lİ OLMA ŞARTI ARANMIYOR

İrfan Okulları ve Yenidoğu Okulları'nda yapılacak sınava; 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10, 11. sınıfta okuyan öğrenciler, Palet Okulları'ndaki sınava ise 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler katılabilecek. YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı'na girmek için YETEV'li olma şartı da bulunmuyor. Sınava, YETEV bünyesindeki okullarda burslu okumayan ve bursunu yükseltmek isteyen öğrencilerin yanı sıra farklı okullardaki öğrenciler de başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILIYOR

4.5.6.7.8.9.10. ve 11. sınıflar için tek gün yapılacak olan YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı, 17 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava; https://yetevbursluluk.k12net.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Etiketler : yetev sına başvuru
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