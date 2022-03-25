VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye bütün gücüyle mücadele ediyor
İkinci kız yolda!
Eymen için ayakta
Şaşırtan özel hayat açıklaması
Futbol tutkunundan forma müzesi
Oyuncak evinde herşey bedava
Öğretmenlerden hayat dersi
108'lik nineden uzun yaşamın sırrı: sabah çorbası ve hareket
66 yaşında ney üflemeyi öğrendi
Gönüllü mutluluk
Krizin ortasında kritik gelişme!
''Değişen uluslararası dengeler Türkiye ile ilişkimizde çok ciddi fırsatlar oluşturabilir''
Et ihracatına kısıtlama
Masada 6 başlık var
Biden duyurdu: AB ile anlaştık
Lavrov: Rusya'ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan ettiler
Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
MIXX Awards Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yeni mülteci krizine dikkat çekti
Karadeniz'de büyük tehlike
Zelenski'den AB'ye sitem: Geç kaldınız
Türkiye dünya devleri listesinde!
25 Mart 2022 Cuma 13:41:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 13:41:00

Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.

Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor. Yeni havalimanında kule inşaatı da bitmek üzere.

Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yaklaşık 2 hafta önce tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına taşındı.

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.

Etiketler : Tokat-Turhal Pazar kavşağı havalimanı 2001
24 saat ‘ağaç nöbeti'

24 saat ‘ağaç nöbeti'
Anne Bengü tek başına tatilde

Anne Bengü tek başına tatilde
‘Şans Tanrıçası'na özel gösterim

‘Şans Tanrıçası'na özel gösterim
Onların tebessümü dünyalara bedel

Onların tebessümü dünyalara bedel
Eşe şiddete uzaklaştırma

Eşe şiddete uzaklaştırma
Ustalardan kara komedi

Ustalardan kara komedi
‘Üç Kuruş'a girdi

‘Üç Kuruş'a girdi
Dünya'yla Benim Aramda'nın Kenan'ı

Dünya'yla Benim Aramda'nın Kenan'ı
Listelerde bir ‘Güzellik'

Listelerde bir ‘Güzellik'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER