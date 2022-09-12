VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı
Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmak istememesi kitaba konu oldu
Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var
FETÖ üyesi, Trabzon Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı
Adnan Oktar davası yarına ertelendi
MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Çelik: Yunanistan tacizlerine son vermeli
Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Türkiye, Etiyopya'daki ateşkes ve barış açıklamalarını memnuniyetle karşıladı
UAEA, Zaporijya'da güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmeye başladı
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi bekleniyor
AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı
Kraliçe'nin tabutunu ziyaret edecekler için sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Grip aşıları bu ay içerisinde eczanelerde olacak
AB, Kırım'da Rusya'nın düzenlediği seçimlerin sonucunu tanımıyor
Türksat, 14 Eylül'de başlayacak Expo Tech'e iletişim desteği sağlayacak
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AK Parti MKYK, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Bodrum'da FETÖ'den ihraç edilen 4 eski asker yurt dışına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Ukrayna tahılının ihracatı için anlaşma imzaladılar
12 Eylül 2022 Pazartesi 22:28:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 22:30:00

Yeni sosyal konut projesinin başvuru şartları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Yarın Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak.

Kira fiyatları ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İş yerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

Etiketler : başkan erdoğan TOKİ sosyal konut projesi
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Karakterine duygusal veda

Karakterine duygusal veda
Alışverişte dahi elini bırakmadı

Alışverişte dahi elini bırakmadı
ABD'de ‘Alev Alev'

ABD'de ‘Alev Alev'
Ümitler boşa çıkmadı

Ümitler boşa çıkmadı
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Sırada Ayzek var

Sırada Ayzek var
Anne-oğul sahnede

Anne-oğul sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes