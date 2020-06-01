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01 Haziran 2020 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 07:55:00

Yeni normale geçiş başlıyor!3 günde 3 kritik toplantı!

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle 2.5 aydır İstanbul'da sürdürdüğü mesaisine Ankara'da devam edecek. Erdoğan, uzun bir aranın ardından mesafeli şekilde üç gün üst üste Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK), AK Parti MYK'yı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Tüm Türkiye’de bugünden itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki kritik mesailerine çevrildi. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayından bu yana tüm programlarını yakın kurmaylarıyla İstanbul’daki Huber Köşkü’nde sürdüren Erdoğan’ın yarından itibaren Ankara’ya dönmesi planlanıyor. Yaklaşık 2.5 aydır başta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve AK Parti MYK olmak üzere birçok programını videokonferansla gerçekleştiren Erdoğan’ı Ankara’da yoğun bir mesai bekliyor. Erdoğan’ın yarın ilk olarak Beştepe’de kritik MGK’yı toplaması bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre, Son olarak geçtiğimiz ocak ayında yapılan MGK’nın koronavirüs nedeniyle mesafeli ve maskeli şekilde toplanacağı belirtiliyor. Normalde iki ayda bir toplanan MGK, koronavirüs nedeniyle 4 aydır yapılamıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü de AK Parti’nin MYK toplantısına başkanlık edecek. Teşkilatla koronavirüs sürecinde videokonferansla buluşan Erdoğan’a uzun bir aranın ardından yüz yüze gerçekleşecek MYK’da açık alanlarda yapılması planlanan kongre süreçleri, baroların ve meslek örgütlerinin yapısını değiştiren düzenlemeyle ilgili son ayrıntılar aktarılacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ DE KABİNE GÜNDEMİNDE

Erdoğan’ın dokuz kez telekonferansla gerçekleştirdiği kabine toplantısını da perşembe günü Beştepe’de yüz yüze yapması planlanıyor. Kabinede normalleşme kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilecek esnetme önerileri, 15 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları, sektörlerdeki son durum ele alınacak. 

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