  • BIST
    107290
  • Dolar
    6,8187
  • Euro
    7,5917
  • Altın
    380,6630
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı
Devleri peşine taktı! Juventus'a bir Türk daha
Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
"200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim"
Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
Mobilya satışında hedef 60 milyar lira
TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü
Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü
Konut faizinde tarihi dip seviyeler
İran'da Devrim Muhafızları'nın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri
MEB'den telafi eğitim açıklaması! Tarih duyuruldu!
Protestolar yayılıyor!
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:59:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 10:09:00

Yeni normalde ilk uçuş bugün yapılacak

Kaynak: DHA

ABONE OL

Son dakika... Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuşlara ara verildiği İstanbul Havalimanı'nda, bugün ilk uçuş heyecanı yaşanıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştireceği seferle uçak seferleri yeniden başlıyor.

Alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, maskesiz havalimanına giriş yapılamayacak. İlk uçuş nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldü. Güvenlik kontrol noktasında sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlemlenirken, güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini koronavirüs önlemleri kapsamında detektörle yapmaya başladı.

CHECK-İN SIRASINDA TEMAS YOK

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından alınan önemler kapsamında terminal içinde hijyen görevlileri çalışmalara başladı. Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek. Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapmaya başladı. İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştirildi.

İLK UÇUŞ ANKARA'YA

Seyahat kısıtlamasının ardından bugün gerçekleştirilen ilk uçuşla yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle yeni önlemler aldı. Bu önlemler kapsamında uçuşlar öncesi yolcuların ateşleri kabin görevlileri tarafından ölçülecek. Uçak içerisinde mevcut kabin ekibinin yanı sıra hijyen uzmanları da görev alacak. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğinden emin olacak.

YENİ ÖNLEMLERLE İLK YOLCULUK

Bugün başlayacak iç hat seferlerinde yer alan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri olumlu buldu. Yolculardan Sabiha Maksim, "HES uygulamasını indirdim. Ankara'ya gidiyorum. Havalimanına taksiyle geldim, burada sosyal mesafe kuralı vardı. Çok güvenli, herhangi bir problem yaşamadım" dedi.

Antalya'ya giden Medihe Gürsoy ise, " Ailem Antalya'da, onların yanına gidiyorum. Onları ziyaret edip döneceğim. Havalimanında girişten check-in e kadar çok büyük önlem var. Şu an gayet iyi. Endişelendiğim bir durumum olmadı. Sosyal mesafe korunuyordu" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER