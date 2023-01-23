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23 Ocak 2023 Pazartesi 17:15:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 17:15:00

Yeni Konut Finansman Programı ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olacak

Kaynak: AA

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AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Yeni Konut Finansman Programı ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabileceğini; ilk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olmasının planlandığını belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

Savaş, TOKİ aracılığıyla yapılan ve dünyada örnek gösterilen toplu konut projeleriyle 20 yılda yaklaşık 1 milyon 170 bin konut inşa edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Teklifle sürdürülebilir bir konut arzı amaçladıklarını anlatan Savaş, orta gelirli vatandaşlara, piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı finansman maliyeti ve vade yapısı sunduklarını kaydetti. Savaş, proje kapsamındaki finansman taksitlerinin ilk üç yılını ödeme kolaylığı dönemi olarak adlandırdıklarını, bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığınca taksitlerin hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmın geri ödeme şartıyla karşılanmasını ve konut yüklenicilerinin de satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı sağlamasının planlandığını anlattı. Savaş, "Vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabileceği bir projeyi hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

DAHA ÖNCE SATILMAMIŞ KONUT VEYA KONUT PROJELERİ

AK Parti'li Savaş, teklifin içeriğine ilişkin bilgileri aktararak, düzenlemeye ilişkin ikincil düzenleme yapılmasının planlandığını da bildirdi. Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu programdan bankacılık mevzuatına göre ancak kredi yeterliliğine sahip vatandaşlarımız yararlanabilecek. Program kapsamında ülkemiz konut arz ve talep dengesine göre, ülkemiz üç bölgede değerlendirilecek. Birinci bölge İstanbul; ikinci bölge Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla; üçüncü bölge ise diğer illerimizi kapsamaktadır. Kullandırılacak azami konut finansman tutarı, birinci bölge için 5 milyon, ikinci bölge için 3 milyon, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak. Program kapsamında yüklenicilerin mülkiyetinde olan ve daha önce satılmamış konut veya konut projeleri yer alabilecek."

Aynı hanede yaşayan 18 yaş ve üstü çocukların da gerekli ödeme gücüne sahip olmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda programa başvurabileceklerini anlatan Savaş, bu uygulamadan konut sahibi olmayan vatandaşların yararlanabileceğine, konut dışı gayrimenkullerin programa katılıma engel olmayacağına dikkati çekti.

Kırsal alanda yer alan konutlar ile devre mülklerin de programa katılıma engel teşkil etmeyeceğini aktaran Savaş, "Bir konutta yüzde 50'den fazla hissesi veya birden fazla hisseli konutu olan vatandaşlarımız programdan yararlanamayacaktır. Ayrıca halihazırda TOKİ borç ödemesi devam eden vatandaşlarımızın da programa dahil olması mümkün değildir. Bu programdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, konut sahibi olmak istedikleri ilde son 1 yıl içerisinde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir." diye konuştu.

"SON 12 AY İÇERİSİNDE 9 AY SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ YATIRMIŞ OLMASI GEREKİYOR"

AK Parti'li Savaş, birinci ve ikinci bölgede program kapsamında konut sahibi olmak için son 1 yıl içinde resmi kayıtlara göre yerleşim yerinin aynı il olması gerektiğine işaret ederek, programdan faydalanacak vatandaşların son 12 ay içerisinde 9 ay sosyal güvenlik primi yatırmış olmasının gerektiğini söyledi.

Finansman tutarlarına göre faiz oranı/katkı payı oranlarını sıralayan Savaş, "İlk aşamada sabit ödemeli ve 15 yıl vadeli olması planlanıyor." dedi.

Mustafa Savaş, 85. takside kadar kullanılan finansmanın faiz oranının, basit faiz yöntemi kullanılarak hesaplanacağını; geri ödeme süresince ilave bir faiz alınmayacağını belirterek, "Bir örnek paylaşmam gerekirse 15 bin lira hane geliri, 1,1 milyon lira konut satış bedeli ve yüzde 0,69 faiz oranı varsayımında vatandaşlarımızın ödeyeceği yaklaşık taksit tutarı, ilk yıl için 4 bin 500 lira; ikinci yıl için 5 bin 400 lira; üçüncü yıl için 6 bin 500 lira olacak. 4. ve 7. yıllar arasında 9 bin 700 lira, 8. ve 15. yıllar arasında 11 bin 200 lira düzeyinde olacak. Bu planda, yüklenici tarafından yaklaşık 55 bin, Hazinemiz tarafından ise yaklaşık 98 bin liralık katkı sağlanacaktır. 100 bin konuta ilişkin finansman kullandırılması ve bu finansmanının yaklaşık yarısının Hazine katkılı olması halinde 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olmasını öngörüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Etiketler : yeni konut finansman programı tbmm plan ve bütçe komisyonu konut
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