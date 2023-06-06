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06 Haziran 2023 Salı 15:20:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 15:20:00

Yeni kabine Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Saat 15.10'da başlayan toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

Yaklaşık 4.5 saat süren toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler : erdoğan kabine külliye
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