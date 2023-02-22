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22 Şubat 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 10:30:00

Yeni hayatı da enkaza gömüldü

Kaynak: Akşam

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Malatya'da 6 yıl önce eşinden boşanan Özlem Yılmaz, oğlu ve iki kızını alıp kendine yeni bir hayat kurdu. Ancak aile, enkaz altında kaldı. Ayşima 40 saat sonra kurtuldu ancak annesini ve kardeşlerini kaybetti. Babası ise kızını görmezden geldi...

6 yıl önce eşinden boşanıp, 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Özlem Yılmaz (34), oğlu Ali Osman, kızları Nur Sima ve 12 yaşındaki Aysima Birinç'i de yanına alıp, Malatya'ya yerleşti. 6 Şubat'taki asrın felaketinde genç kadın çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı.

40 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI

Aysima'ya, depremden tam 40 saat sonra ulaşıldı, ancak annesi ve kardeşleri enkazın altında can verdi. Anneanne Havva Serttaş, kızı ve torunlarının cenazesini Adana'da toprağa verirken, evladından geriye kalan tek emanet olan küçük Aysima'ya da sahip çıktı. Babaları, Ali Osman ve Nur Sima'nın cenaze törenlerine dahi katılmadı. İki küçük çocuk, bir yetim gibi toprağa verildi. Havva Serttaş, "Yeni bir yuva kurmak istediği evi kızıma mezar oldu. Eski damadım, çocuklarının cenazesine bile gelmedi" dedi. Annesini ve kardeşlerini çok özlediğini söyleyen Aysima Birinç ise şöyle konuştu: "Depreme uykuda yakalandım. Kendi kendime konuşurken, biri beni koltuğun yanına koyup gitmiş. Depremde koltuğun üstüne duvar çöktü, eğer o olmasaydı benim üzerime düşecekti. Koltuğun bulunduğu alanda mahsur kalmıştım. Sonrasında annemin sesini duydum, kızım kalk ben geldim diye ağlıyordu. Ben de anneme seslendim ama duymadı. Tekrar uyumuşum. Daha sonra makine seslerini duydum ve beni kurtardılar. Depremden kurtuldum ama kardeşlerim çıkamadı diye çok üzgünüm. Onları çok özlüyorum."

Özlem Yılmaz'ın deprem olmadan önce 19 bin 600 liralık mobilya aldığı firma, anneanneyi arayıp parasını istedi. Serttaş, "Bu kadar acı içinde bu yapılır mı" dedi.

Etiketler : Özlem Yılmaz deprem Aysima

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