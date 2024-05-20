VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:30:00

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yurt genelinde yeni haftada sıcaklık artacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugünden itibaren hafif toz taşınımı görülecek. Yerel sağanak şeklinde görülecek yağışlar ise bugün İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hava sıcaklığı artacak.

Hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında olurken güney, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava Tahmini Uzmanı Kenan Yüksel, bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı:

"Bugün Ege ve Batı Akdeniz'de, salı günü ise Ege Bölgesi'nde hafif toz taşınımı bekliyoruz. Bu yönüyle bu bölgelerde hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

İÇ VE GÜNEY KESİMLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Yüksel, hafta ortasına kadar yurdun iç ve güneydoğu kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri görüleceğini belirtti:

"Yağışların; pazartesi günü İç Anadolu'nun güney ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleriyle Afyonkarahisar, Gaziantep, Kilis, Kars, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde görülmesini bekliyor. Salı günkü yağışların Doğu Akdeniz'in mevki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz. Perşembeden itibaren de yağışın etki alanı genişleyecek."

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da bugün hafif sağanak bekleniyor. Yarın ve çarşamba yağış beklenmiyor, sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul üç gün boyunca parçalı bulutlu; sıcaklık 25 dereye ulaşacak. İzmir ise parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 31 dereceye yükselecek.

Etiketler : meteoroloji hava durumu toz taşınımı
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX