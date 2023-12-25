Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yurt genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredecek.

İç ve batı kesimlerin az bulutlu açık bir hava yaşayacağını belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların Doğu Karadeniz ve kıyı Ege'de aralıklarla görülebileceğini aktardı.

Çelik, "Artvin çevrelerindeki yağışın kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz" sözleriyle uyardı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?



Hava Tahmin Uzmanı Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

İstanbul ve Ankara'da yağış beklenmiyor. Ankara'daki en yüksek sıcaklık 11-12 derece, İstanbul'da ise 15-16 derece olacak. İzmir'de ise çarşamba kısa süreli sağanak var. Üç gün boyunca sıcaklıklar ortalama 17-18 derece civarında seyredecek.

Hafta boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.