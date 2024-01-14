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14 Ocak 2024 Pazar 18:17:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 18:17:00

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kaynak: TRT Haber

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Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Yurt genelinde görülecek yağışlar, genellikle yağmur şeklinde olacak. Doğu Anadolu'da ise kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek.

Yeni haftada soğuk hava yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı yükselecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Batı ve iç bölgelerin tamamında sıcaklıklar hızla artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Salı çarşamba ve perşembe günü de yine kademeli bir artışla yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz."

Yağışlar kuvvetini artıracak

Yağışlar, salı kuvvetini artıracak. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri ile Akdeniz'in doğusunda kar ve karla karışık yağmur görülebilecek.

Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

"Pazartesi günü için kıyı Ege ve Akdeniz'de görülecek yağışlar, salı günü için Doğu Anadolu'nun doğu haricinde tüm yurtta görülecek. Marmara, kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde kuvvetli yağış bekliyoruz."

Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumu

Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"Salı günü için İstanbul'da sağanak bekliyoruz. Kuvvetli lodosla birlikte sıcaklığın 14 dereceye kadar yükselecek. Ankara'da da salı günü için bir yağmur beklentimiz var, sıcaklıklar da hızla yükselecek pazartesi günü 9 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren hafta sonuna kadar 12-13 derece civarında seyredecek. İzmir'de de iki gün sağanak beklentisi var. Hafta içinde sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak."

Etiketler : hava sıcaklığı yağışlar hava durumu
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