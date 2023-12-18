Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yeni haftanın ilk 3 gününde hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı salı gününden itibaren yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerine çıkacak.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasına kadar ülke genelinde yağış beklenmediğini, az bulutlu açık bir havanın görüleceğini belirterek iç kesimlerde beklenen sis ve pusa dikkat çekti.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU



Ankara ve İstanbul'da 3 gün yağış yok. Başkentte hava sıcaklığı 11, İstanbul'da 12, İzmir'de 19 dereceye yükselecek.

Yağışlı hava cuma gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Tekin şu bilgileri paylaştı:

"Hafta ortası itibarıyla ülkemiz yeni bir yağış sisteminin etkisi altında girecek. Çarşamba günü Kıyı Ege'de başlayacak yağış perşembe günü batı kesimlerde. cuma gününden itibaren ise ülkemiz genelinde kendini gösterecek."

Çarşamba günü ise İzmir'de sağanak bekleniyor.

