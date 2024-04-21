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21 Nisan 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 08:30:00

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

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Bugün yurdun doğusunda kuvvetli yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Yeni haftayla birlikte ise tüm yurtta sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Son tahminlere göre Ankara'da termometreler 30 dereceyi gösterecek.

Bugün bazı bölgelerde yağış etkili olmaya devam ederken bazı bölgelerde hava az bulutlu ve açık hava olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Bugün yurdun doğu kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda Hatay, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz" diye konuştu.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yeni haftada hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Macit, "Yeni haftanın ilk günlerinde yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu olmasını ve Marmara'nın batısında yağış geçişlerinin olmasını bekliyoruz diğer bölgelerimizde yağış beklentisi yok genellikle az bulutlu ve açık olacak. Pazartesiden itibaren yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Salı gününden itibaren iç bölgelerde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağız" dedi.

ANKARA 30 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da salı günü yağış beklenirken Ankara ve İzmir'de sıcaklık artacak.

Hava Tahmin Uzmanı Macit, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da salı günü sağanak bekliyoruz, diğer günlerde yağış yok. hava sıcaklığı 21 - 22 derece civarında. Ankara'da özellikle hiçbir yağış beklentimiz yok ama az bulutlu havayla beraber çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaşmasını bekliyoruz. İzmir'de yağış beklemiyoruz hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak."

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı gelecek hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Etiketler : hava sıcaklığı ankara istanbul izmir
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