VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de olumsuz hava koşulları 80'den fazla can aldı
Borsa haftaya yatay seyirle başladı
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak
Bakanlık açıkladı! "Yüzde 99,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı"
14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
22 Ocak 2024 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 08:30:00

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'da ise kuvvetli kar yağışı var. 3 büyükşehirde yağış yok. Sıcaklık azalarak mevsim normallerine inecek.

Yeni haftanın ilk gününde iç ve doğu kesimlerde yağış görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağış beklenen bölgelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve doğusu Doğu Anadolu Bölgesi'yle yine Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda genellikle iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz."

DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ardahan, Kars, Tunceli Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak'ta kar yağışı yer yer yoğun olacak. Salı günü ise Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aralıklı yağış bekleniyor.

Özdemirci, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde de kar beklendiğini berlirterek, "Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.

İÇ VE DOĞU KESİMLERE BUZLANMA UYARISI

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Meteoroloji, hafta boyunca buzlanma riskine karşı uyarıda bulundu.

"Buzlanma ve don olayı tehlikesi var. Yine yağışla birlikte de yer yer sis gözüküyor ama yağış almayan yerlerde de özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz."

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN HAVA SICAKLIKLARI

Üç büyükşehirde kar yağışı yok. Ankara'da sıcaklık eksi 3 dereceye düşecek, İstanbul'da 7, İzmir'de 12 derece olacak.

Etiketler : hava sıcaklıkları kar yağmur yağış istanbul ankara izmir
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka kriziyle ilgili konuştu
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX