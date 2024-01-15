Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevreleri yağışlı geçecek. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağı şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Yarın ülke genelinde yağışlı sistem etkili olacak. Yağışların Akdeniz Bölgesi, Kıyı Ege ve Marmara'nın Güneyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun içi kesimlerinde kar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün rüzgarın güneyli yönlerden yurdun büyük bölümünde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü Ege Bölgesi, Marmara ve Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, iç, batı ve güney kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kar, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Perşembe günü yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Cuma günü ise yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz Bölgesi ve Batı Karadeniz'de yağmur geçişleri görülecek. Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve kuzeybatısında ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.

HAFTA SONU KAR ETKİLİ OLACAK



Hafta sonu yağışlı sistem yeniden yurt genelini etkisi altına alacak. Yağışların hafta sonu ülke genelinde kar şeklinde olması bekleniyor.