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14 Eylül 2022 Çarşamba 09:56:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 09:56:00

Yeni gemiler yolda! Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı tahıl ukrayna rusya
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