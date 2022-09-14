14 Eylül 2022 Çarşamba 09:56:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 09:56:00
Yeni gemiler yolda! Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, süren tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.
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