Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı... Başkan Erdoğan detayları açıkladı
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunulacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi.
Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası kurulana kadar yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi desteğinin pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatılacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi desteği hakkında konuşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız."
Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizin hazırlıklarını tamamladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2023
Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. pic.twitter.com/uXTonE7vXK
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