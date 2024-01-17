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17 Ocak 2024 Çarşamba 13:15:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 13:15:00

Yeni evlenecek gençlerin kredi başvurusu için hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: TRT Haber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular için arka plan çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünkü Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu ile sosyal yardımlara ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti;

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular için arka plan çalışmalarını tamamladık. Fonun usul ve esasları konusunda yönetmelik hazırlıkları sürüyor.

Bakanlığın sağladığı sosyal yardımların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olanlara sağlandı.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

KREDİ MİKTARI HER YIL ARTACAK

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mahinur özdemir göktaş aile ve gençlik fonu
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