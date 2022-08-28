VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor Afganistan'da Taliban yönetimi...
Teniste grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor
Tibet'te Kovid-19 salgını nedeniyle 100'den fazla yetkili cezalandırıldı
Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e çıktı
Mehmetçik eli tetikte Barış Pınarı bölgesinde güvenliği tesis ediyor
Türkiye, Kosova ve Sırbistan arasında varılan anlaşmadan memnun
Kuzey kesimlerdeki 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu
Prenses Diana'nın kullandığı otomobil açık artırmada 650 bin sterline satıldı
Libya Başbakanı Dibeybe: Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız
İspanya'da hava yolu şirketlerindeki greve Iberia Express de eklendi
Bakan Muş: İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz
Devlet desteğinden yararlanan bal üreticisi rekolte beklentisini 10 tona çıkardı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en başarılı hava kargo taşıyıcısı oldu
MKE Ankaragücü'nde ikinci Mustafa Dalcı dönemi 14 ay sürdü
Serkan Özdemir, Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci ayağında birinci oldu
Kadıköy'ün simgesi "Perili Köşk" yeni sahibini bekliyor
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
Türkler bölgenin enerji zengini olacak
İçişleri açıkladı: İHA ve SİHA'lardan rekor
"Tam bir çıkmazdayız" itirafı
Türkiye'yi hedef aldı
1,5 milyar lira para aktarıldı... MASAK harekete geçti
28 Ağustos 2022 Pazar 14:23:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 14:23:00

Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim yılının tamamlanmasının ardından başlatılan yeni eğitim yılı hazırlıkları sürüyor.

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında yeni açılan ana sınıfları ve mevcut olanların donatım ve onarımı, ilkokul ve ortaokulların matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersi araçları ile derslik donatımı gibi giderleri için illere ödenek gönderildi.

Öğrencilere depreme karşı güvenli, estetik, erişilebilir, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride yeni okullar kazandırma çalışmaları dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul, 3 bin 605 yeni derslik hizmete açılacak.

Depreme karşı güçlendirilerek 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında 252 okulda 3 bin 161 derslik hizmete alınacak.

Bakanlık, bunlara ek olarak 889 yeni okulda 14 bin 697 dersliğin inşasına, 3 bin 709 derslikli 331 binada ise güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bunun yanı sıra 4 bin okulun doğal gaz dönüşümü çalışmaları için gereken tedbirleri, enerji verimliliği iyileştirmeleri, çatı onarımı, ıslak zemin tadilatı, engellilerin erişimini sağlayacak altyapı gibi ihtiyaçları karşılandı.

"Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım okul zilinden önce tamamlanacak"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını eksizsiz tamamlamak için çalışmaları yaz tatilinin ilk haftasında başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım, okul zilinden önce tamamlanmış olacak. Bunun 2,2 milyar liralık tutarı yeni okulların yapımı, 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası ise binalarımızın depreme karşı güçlendirilmesi için ayrıldı."

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını hatırlatan Özer, şu ana kadar bin 400 yeni anaokulu ve 10 bin 100 yeni ana sınıfının öğrencilerin eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmaları için hazırlandığını belirtti.

Özer, "Bu yıl sonunda hedefimize ulaşmış olacağız. Böylece okul öncesi eğitimde çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Her çocuğumuzun okul öncesi eğitim alması ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi 12 Eylül Pazartesi günü Mahmut Özer
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Yeşilçam'ın kötü adamı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın kötü adamı hayatını kaybetti
Şükran güzel poz veriyor

Şükran güzel poz veriyor
Aşk mutluluk vermeli

Aşk mutluluk vermeli
Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'den ilk açıklama

Gözaltına alınan şarkıcı Gülşen'den ilk açıklama
Mesleğime önem veriyorum

Mesleğime önem veriyorum
Kemoterapiye başladık

Kemoterapiye başladık
İkinci sezona onay

İkinci sezona onay
Kovid'i yendi sahnelere döndü

Kovid'i yendi sahnelere döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes