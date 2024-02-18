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Yeni dönemde ilk ziyaret: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor
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18 Şubat 2024 Pazar 23:38:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 23:38:00

Yeni dönemde ilk ziyaret: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 18-19 Şubat'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i Beştepe'de ağırlayacak.

7 Şubat'ta sandığa giden Azerbaycan'da İlham Aliyev, seçimi kazanarak 5'inci kez cumhurbaşkanı oldu.

Aliyev'i ilk tebrik edenlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

İLK RESMİ ZİYARET TÜRKİYE'YE

Seçimin ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Aliyev, ilk resmi ziyaretini ise Türkiye'ye yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev, en son Kasım ayında bir araya geldi.

İki lider, Kazakistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı ile Özbekistan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvelerine katıldı.

O görüşmelerden üç ay sonra liderler yeniden yüz yüze görüşecek. Adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i resmi törenle karşılayacak.

Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısında da son gelişmeleri değerlendirecek.

Etiketler : Türkiye ziyareti resmi ziyaret Aliyev Azerbaycan
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