Çöp evde inanılmaz detaylar!

Yasemin A.'nın Bursa'da ailesi ile yaşadığı sırada ruhsal problemleri sebebiyle bir süre Bakırköy ve Uşak'taki hastanelerde ruhsal tedavi gördüğü ve burada tanıştığı bir kişi ile kısa süreli bir evlilik yaşadığı kaydedildi.

TÜRKİYE ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUĞU KONUŞUYOR

Şiddet sebebiyle eşinden boşanan 48 yaşındaki kadının, Cem Muhammet'i de 2013 yılında bu evlilikten dünyaya getirdiği öğrenildi. Fakat eşine çocuğun doğum sırasında vefat ettiğini söylediği belirtildi.

19 AYLIKKEN ANNEME BIRAKTIM

Diğer taraftan yeni açıklamalar yapan Yasemin A. 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. Kardeşinin tutuklanmasını 'Olması gereken oldu devletime güveniyorum' sözleriyle değerlendiren Yasemin A., "Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor" dedi.

Çocuğunu sürekli aradığını ileri süren Yasemin A., "Sürekli dilekçe verdim, şikayetçi oldum. Bursa'da yaşıyordum, 19 aylıkken onu anneme bıraktım. Annem Antalya'ya gelemeyecekti, kız kardeşim de boşanıp çocuğuyla geliyor. Annem çocuğuma gayet iyi bakıyordu. Annem öleli 3 yıl oldu, o gün bugündür oğlumdan haber alamıyorum. Sesini bile duyamadım.

Oğlum 2013 doğumludur. Oğluma her hafta istediği oyuncakları, kıyafetleri gönderirdim. Para gönderirsem çocuğumu gösteriyorlar, göndermezsem telefona vermiyorlardı. Kardeşim kendi eşinden çocuğuyla kaçtığı için ortada bir adres yoktu" diye konuştu.

"KARDEŞİM KAÇIRDI"

Kardeşinin kızını babasından kaçırdığını ifade eden Yasemin A., "Gizlilik yaptığı için adres bulamıyorum, yoksa ben deli miyim neden çocuğumu almayayım. Annem öleli 3 yıl oldu. Cenazesine katıldım, kardeşim beni tartakladı, çocuğumu kaçırdı.

Çocuğumu alamadan başkalarının yardımıyla Antalya'ya dönebildim. 3 yıldır çocuğumun sesini duyamıyorum, bana sürekli beklememi söylediler. Şile'de kardeşim hakkında aranma kaydı çıkarıldı. Bana yakalanacağını söylediler. Kardeşim yakalanmamak için bir yıl boyunca oğlumu bir odaya kilitlemiş. Ben sığınma evinde olduğunu düşünüyordum kardeşimle birlikte. Bir gittim çocuğumu hastanede gördüm. Benim çocuğum bu kadar zayıf ve kim bu hale getirdi" dedi.

Çocuğuna kavuştuğu ilk günü anlatan Yasemin A., "Gece işten geldim, karakoldan aradılar. Polis memuru çocuğumun bulunduğunu söyledi. Bursa'ya gelmemi istediler. 21.00'a otobüs bileti bulabildim. Apar topar gittim. Teker üstünde gittim, yer bulamadım. Çocuğumun yurda verilmesini istemedim. Polisler beni otogarda karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları ile görüştüm, çocuğumun yanına gidip refakatçi olabileceğimi söylediler. Hastaneye gittim. Çocuğumun bir yıldır çöp evde olduğunu öğrendim, beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Bunu çocuğuma belli etmedim. Kardeşim çocuğu çöpün yanına attı diye düşündüm. Aynı gün gece yarısına otobüs bileti aldım ve Antalya'ya döndüm. Cam kenarına oturduk, 9 saat yolculuk yaptık.

Oğlum her şeyi yemek istedi, ikramlıklardan alıp verdim. Görevlilerin bana söylediği beslenme şekline uymaya çalıştım. Bir öğretmen arkadaşımı aradım ve bizi otogardan aldı ve evimize getirdi" diye konuştu.

Oğlunun bir gece yanında kaldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden anne Yasemin A., "Oğlum güçsüzdü, zor yürüyordu. Düşük proteinli beslenme şekillerini araştırdım. Marketten badem, fındık, fıstık aldım. Kutlama pastası aldık. Ne istediyse aldım ama hepsini birden vermedim. Bir günü birlikte geçirdik, sütünü değiştirdim, kahvaltı yaptık. Akşam çizgi film izledik. Oğlumla tam uyudum, saat 23.00 gibi kapı çaldı. Kimlik gösterdiler, polislermiş. Semt polikliniğine gittik hep birlikte. Hastaneye gidecektik zaten biz, psikolog da istemiştim. Gece çocuğumu hastaneye, beni polis merkezine götürdüler" ifadelerini kullandı.

Oğlunun hastanedeki tedavisi sonrası kendisine verilmesini isteyen Yasemin A., "Onun annesi benim. Ben anneyim, çocuğumun devlette kalması imkansız. Ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir. Kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor. 3 yıldır zaten bir manyak kaçırmış. Devletin bunu telafi etmesi gerekir, böyle bir şey yapamaz. O benim oğlum, ben doğurdum, benim yanımda olması gerekir. Ben eğitimciyim, gerekirse alfabeyi yeniden öğretirim" dedi.

Kardeşinin tutuklanmasını da değerlendiren Yasemin A., "Olması gereken oldu. Bir manyak bunu yapıyorsa bir bedeli var. Ya benim çocuğum ölseydi ya da kapı bir gün geç açılsaydı hesabını kim verecekti. Şu an elimde imkan olsa onu ben yaşatmam. Bunu söylemem doğru değil ama ben devletime güveniyorum. Devletin vereceği cezaya güveniyorum. Bundan sonra bu travmaları silmem gerekiyor" diye konuştu.

BURADAKİ EVDE YAŞANMAZ HALDE

Bursa'da bir çöp evde bir yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen Cem Muhammet A.'nın teslim edildiği annesinin Antalya'daki evinden de çok ağır kokular geldiği öğrenildi. Kemerağzı mahallesi Gaye sitesindeki apartmanın giriş katında bulunan dairede kiracı olan anne Yasemin A.'nın komşuları evden bir yılı aşkın zamandır dayanılmaz kokular geldiğini belirttiler.

Gaye sitesi yöneticisi Arzu Ağlamaz Toker, SABAH'a şunları anlattı: "Yasemin hanım yaklaşık 3 yıldır bu sitede oturuyor. Kendisi site yönetiminin kiracısı. Bin 50 lira kira ödüyor. Biz kendisini Halk Eğitim'de el sanatları öğretmeni olarak biliyoruz.

Aynı apartmanda yaşadığı komşularından uzun süredir daireden çok ağır kokular geldiğine ilişkin şikayetler alıyoruz. Eve kimseyi sokmuyor.

Tadilat için gönderdiğimiz iki usta bize dairenin sadece girişini gördüklerini ve çok kirli, ağır bir koku olduğunu söylediler."

SOKAK HAYVANLARINA BAKIYORMUŞ

Apartman yöneticisi Toker, Yasemin A.'nın sokak hayvanlarına aşırı ilgili olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğunun velayetinin kendisinden alındığını bazı kişilerle paylaşmış. Hukuki yardım talep etmiş. Hayvanlara ilgisi çok yüksek bir insan. Yemek pişirip pazara arabasıyla hayvanlara dağıtıyor."

"BEN ÇOCUĞUMU KRAKERLE BESLİYORUM"

Olayı televizyondan öğrendiğini belirten Toker, "Televizyonda gördüğümüz çocuğun Yasemin hanımın oğlu olduğunu öğrendik

Çocuğun buraya getirildiğini duyunca buradaki evin de çok sağlıklı koşullarda olmadığını düşündüm çevredeki insanları aradım.

Dün gece ilgililer geldiler. Anne ve çocuğu evden götürdüler.

Anne Yasemin A. önce görevlilere direnmiş ve 'Ben çocuğumu krakerle besliyorum götürmenize gerek yok' demiş. Zor ikna edilmiş. Çocuk Sosyal Hizmetler'e alınırken, anne evine geri döndü" dedi.