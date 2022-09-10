Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Yeni atanan Öğretmenlerimizin— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 10, 2022
Güvenlik Soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz.
Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16345 Öğretmenimizden 7000'inin Güvenlik Soruşturması tamamlanıp gönderildi.
Geri kalanı Salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah.
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