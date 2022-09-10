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10 Eylül 2022 Cumartesi 22:45:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 22:45:00

Yeni atanan öğretmenlerden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu öğretmen atama güvenlik soruşturması
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