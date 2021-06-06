  • BIST
    1448.36
  • Dolar
    8,6256
  • Euro
    10,5199
  • Altın
    524,6600
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı
Teröre tam destek! ABD'nin YPG/PKK aşkı bitmiyor
06 Haziran 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 10:39:00

Yeni aşılarla çıkış gözüktü

ABONE OL

Vakalardaki düşüş ‘Kısmi normalleşme' sürecinde de devam ediyor. Hedef aşılamayla birlikte eylülde ‘tam normal'.

Türkiye'de salgın nisan ayında pik yaptı, vakalar 40 bine, can kaybı ise 400'e dayandı. 29 Nisan'da başlayan kapanma öncesi kıpkırmızı olan risk haritası tedbirlerin etkisiyle önce sarıya ardından da maviye döndü. Tam kapanmanın ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar kontrollü normalleşme sürecine girdi. Aşılamanın da etkisiyle 15-21 Mayıs risk haritası umut verdi; vakalarda uzun bir aradan sonra 9 binin altını, can kayıplarında ise 100'lü rakamlar görüldü.

BU KEZ TABLO OLUMLU

1 Haziran için kabine toplantısında alınan karar gereğince kısıtlamalar gevşetildi, hayat az da olsa normalleşti. Hafta sonu yasakları pazar ile sınırlı kaldı, kafe, restoran ve küçük esnaf kepenkleri açtı. Normalleşme sürecinde geçen yıl vakalar yukarıya doğru bir seyir izlerken, bu kez aşılama etkisini gösterdi. 1 Haziran'da 7 bin 112 vaka, 129 can kaybıyla başlayan süreç aşağıya doğru evrildi. 1 haftalık süreçte vakalar 6 bin sınırına, can kayıpları ise uzun bir sürenin ardından ilk kez iki haneli rakamları görerek 94'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 22-28 Mayıs Türkiye'nin 100 binde görülen vaka oranlarında düşüş eğilimi normalleşmeye rağmen devam etti.

MARMARA DA MAVİLEŞTİ

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid vakası Hatay (12.47), Adana (12.84), Osmaniye (13.31), Aydın (21.09) ve Mersin'de (21.73) görüldü. Gümüşhane (162.31), Bilecik (146.76), Kars (118.63), Ankara (115.71) ve Kütahya (112.71) ise en çok vaka görülen iller oldu. Birkaç ay öncesine kadar Marmara salgının yeni merkezi olmuştu. Ancak bu hafta Marmara mavileşti, bölgede en az vakaya sahip il Edirne (29.43) oldu. Edirne kapanma öncesi 340.88'di.

YENİ AŞILARLA ÇIKIŞ GÖZÜKTÜ

BIoNTech, Sinovac ve Sputnik ile yapılan aşı anlaşmaları salgından çıkışın anahtarı oldu. BioNTech sevkıyata başladı, aşılama hızlandı. 50 yaşa kadar inen aşılamayla İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu geçti. Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 57 doz aşı yapılırken, İzmir'de ise bu rakam 2 milyon 71 bin oldu.

İSTANBUL'DA VAKALAR EN DÜŞÜK SEVİYEDE

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, salgının başlangıcından bu yana pozitif vaka oranında en düşük seviyenin görüldüğünü belirtti. Memişoğlu, "Hep birlikte başarıyoruz. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" mesajı verdi.

AŞI DEĞİL KOVİD KISIRLIK YAPABİLİR

Sosyal medyada, halk arasında aşı karşıtlarının yaydığı asılsız iddialar vatandaşları koruktmaya devam ediyor. Kovid-19 aşılarının insan genetiğini değiştirdiğine, kısırlığa ve saç dökülmesine yol açtığına ilişkin sosyal medyada gerçeği yansıtmayan iddialar olduğuna dikkati çeken Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık önemli açıklamalarda bulundu: "Acil kullanım onayı' alan aşılar, sağlık otoriteleri tarafından çok daha yakından yan etki takibine alınır. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı. Bu kişilerde hiçbir şekilde kısırlık, saç dökülmesi gibi bir yan etki görülmedi. Ancak, Kovid-19'u özellikle orta ve ağır düzeyde geçiren kişilerin bir kısmında kalıcı kısırlık olabileceğiyle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma yayımlandı. Yani kısırlıktan korkanlar aşı olmaktan değil, Kovid-19 geçirmekten endişe etsin."

Etiketler : aşı kkorona karantina
Baht Oyunları'yla dönüyor

Baht Oyunları'yla dönüyor
Kadınları yücelten bir dizi

Kadınları yücelten bir dizi
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek
Atiye 3. sezona hazır

Atiye 3. sezona hazır
O sahneler kolay çekilmiyor!

O sahneler kolay çekilmiyor!
Berin Menderes'i film yapın

Berin Menderes'i film yapın
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER