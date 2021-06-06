Yeni aşılarla çıkış gözüktü

Türkiye'de salgın nisan ayında pik yaptı, vakalar 40 bine, can kaybı ise 400'e dayandı. 29 Nisan'da başlayan kapanma öncesi kıpkırmızı olan risk haritası tedbirlerin etkisiyle önce sarıya ardından da maviye döndü. Tam kapanmanın ardından Türkiye, 1 Haziran'a kadar kontrollü normalleşme sürecine girdi. Aşılamanın da etkisiyle 15-21 Mayıs risk haritası umut verdi; vakalarda uzun bir aradan sonra 9 binin altını, can kayıplarında ise 100'lü rakamlar görüldü.

BU KEZ TABLO OLUMLU

1 Haziran için kabine toplantısında alınan karar gereğince kısıtlamalar gevşetildi, hayat az da olsa normalleşti. Hafta sonu yasakları pazar ile sınırlı kaldı, kafe, restoran ve küçük esnaf kepenkleri açtı. Normalleşme sürecinde geçen yıl vakalar yukarıya doğru bir seyir izlerken, bu kez aşılama etkisini gösterdi. 1 Haziran'da 7 bin 112 vaka, 129 can kaybıyla başlayan süreç aşağıya doğru evrildi. 1 haftalık süreçte vakalar 6 bin sınırına, can kayıpları ise uzun bir sürenin ardından ilk kez iki haneli rakamları görerek 94'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 22-28 Mayıs Türkiye'nin 100 binde görülen vaka oranlarında düşüş eğilimi normalleşmeye rağmen devam etti.

MARMARA DA MAVİLEŞTİ

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid vakası Hatay (12.47), Adana (12.84), Osmaniye (13.31), Aydın (21.09) ve Mersin'de (21.73) görüldü. Gümüşhane (162.31), Bilecik (146.76), Kars (118.63), Ankara (115.71) ve Kütahya (112.71) ise en çok vaka görülen iller oldu. Birkaç ay öncesine kadar Marmara salgının yeni merkezi olmuştu. Ancak bu hafta Marmara mavileşti, bölgede en az vakaya sahip il Edirne (29.43) oldu. Edirne kapanma öncesi 340.88'di.

YENİ AŞILARLA ÇIKIŞ GÖZÜKTÜ

BIoNTech, Sinovac ve Sputnik ile yapılan aşı anlaşmaları salgından çıkışın anahtarı oldu. BioNTech sevkıyata başladı, aşılama hızlandı. 50 yaşa kadar inen aşılamayla İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu geçti. Ankara'da toplam 2 milyon 540 bin 57 doz aşı yapılırken, İzmir'de ise bu rakam 2 milyon 71 bin oldu.

İSTANBUL'DA VAKALAR EN DÜŞÜK SEVİYEDE

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, salgının başlangıcından bu yana pozitif vaka oranında en düşük seviyenin görüldüğünü belirtti. Memişoğlu, "Hep birlikte başarıyoruz. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" mesajı verdi.

AŞI DEĞİL KOVİD KISIRLIK YAPABİLİR

Sosyal medyada, halk arasında aşı karşıtlarının yaydığı asılsız iddialar vatandaşları koruktmaya devam ediyor. Kovid-19 aşılarının insan genetiğini değiştirdiğine, kısırlığa ve saç dökülmesine yol açtığına ilişkin sosyal medyada gerçeği yansıtmayan iddialar olduğuna dikkati çeken Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık önemli açıklamalarda bulundu: "Acil kullanım onayı' alan aşılar, sağlık otoriteleri tarafından çok daha yakından yan etki takibine alınır. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı. Bu kişilerde hiçbir şekilde kısırlık, saç dökülmesi gibi bir yan etki görülmedi. Ancak, Kovid-19'u özellikle orta ve ağır düzeyde geçiren kişilerin bir kısmında kalıcı kısırlık olabileceğiyle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma yayımlandı. Yani kısırlıktan korkanlar aşı olmaktan değil, Kovid-19 geçirmekten endişe etsin."