Yemen'de petrol ihracının durması zaten kırılgan olan ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor

Yemen'de petrol ihracının durması zaten kırılgan olan ülke ekonomisini çıkmaza sürüklüyor

Yemen hükümeti, yıllardır kamu harcamaları için en önemli kaynak olarak petrol gelirlerine bel bağlıyor ve iç savaş koşullarındaki sıkıntılar nedeniyle petrol gelirleriyle karşılanan kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi ve yerel para birimindeki istikrarın sağlanması konularında sorunlar yaşıyor.

Yemen'de 2015'te iç savaşın başlamasından önce günlük 150 bin varil olan petrol üretimi, hükümetin çabalarına rağmen bugün sadece günlük 60 bin varil sınırında kaldı.

Husiler, Ekim 2022'de ateşkesin uzatılması konusunda hükümetle anlaşma sağlanmamasının ardından Hadramevt ve Şebve kentlerindeki üç petrol limanına saldırılar düzenledi. Bu durum, hükümeti en önemli gelir kaynağı olan petrolden mahrum bıraktı.

Arapların hep birlikte harekete geçmesi çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 19 Mayıs'ta Cidde'de düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Husileri, gemilerin ve tankerlerin petrol ihraç edilen limanlara ulaşmasını engellemeye devam etmekle suçladı.

Alimi, Yemen hükümetinin ekonomiyi canlandırma, temel hizmetleri ve insani müdahaleleri iyileştirme çabalarını desteklemesi için Arap koalisyonuna "topluca harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de 18 Mayıs'ta, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Yemen'de kötüleşen ekonomik durum, ekonomik hareketliliğin kısıtlanması ve bunun ekonomi üzerindeki etkisiyle ilgili endişelerini ifade etti.

Yemen hükümetinin tüm gelirlerinin yarısından fazlasının petrol ihracından elde edildiğini kaydeden Grundberg, petrol ihracının durmasının hükümetin Yemen halkına karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkilediğine işaret etti.