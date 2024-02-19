Yemekten 10 dakika önce su için

Özellikle, dirençli ve aşırı kilolardan kurtulmada sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından olan su; doğru tüketim ile hem ödem atmaya hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu süreçte mutlaka 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, daha kolay doymak ve sindirimin kolaylaştırılmasını sağlamak için yemekten 10 dakika önce 1 bardak su içilmesini öneriyor.