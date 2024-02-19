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19 Şubat 2024 Pazartesi 06:59:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 06:59:00

Yemekten 10 dakika önce su için

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Su tüketiminin vücut ısısını dengelemekten hücrelere oksijen taşınmasına, cildi tazelemekten eklemleri ve organları korumaya kadar birçok faydası var.

Özellikle, dirençli ve aşırı kilolardan kurtulmada sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından olan su; doğru tüketim ile hem ödem atmaya hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu süreçte mutlaka 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, daha kolay doymak ve sindirimin kolaylaştırılmasını sağlamak için yemekten 10 dakika önce 1 bardak su içilmesini öneriyor.

Etiketler : su yemek diyet
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