Yemekten 10 dakika önce su için
Su tüketiminin vücut ısısını dengelemekten hücrelere oksijen taşınmasına, cildi tazelemekten eklemleri ve organları korumaya kadar birçok faydası var.
Özellikle, dirençli ve aşırı kilolardan kurtulmada sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından olan su; doğru tüketim ile hem ödem atmaya hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu süreçte mutlaka 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, daha kolay doymak ve sindirimin kolaylaştırılmasını sağlamak için yemekten 10 dakika önce 1 bardak su içilmesini öneriyor.