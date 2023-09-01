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Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri İmamoğlu'na isyan etti: "Bu kadar vicdansızlık olmaz"
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01 Eylül 2023 Cuma 20:58:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 20:58:00

Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri İmamoğlu'na isyan etti: "Bu kadar vicdansızlık olmaz"

Kaynak: AA

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Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri, artan fahiş kira zamları nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. Yedikule Kapı önünde toplanan dernek üyeleri, "Ecrimisil zamları geri çekilsin, bostancılık yaşasın" yazılı pankart açtı. Göstericiler, döviz haline getirdikleri İBB Başkanlığınca gönderilen ecrimisil ihbarnamelerini de ellerinde taşıdı. Tarihi bostanda tarım yapan Kezban Kaplan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Zamlar geri alınsın. Bu kadar vicdansızlık olmaz." dedi.

Yedikule Bostancıları Derneği üyeleri, kiralara yüzde bini aşan oranda zam yapıldığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etti.

Yedikule Kapı önünde toplanan dernek üyeleri, "Ecrimisil zamları geri çekilsin, bostancılık yaşasın" yazılı pankart açtı. Göstericiler, döviz haline getirdikleri İBB Başkanlığınca gönderilen ecrimisil ihbarnamelerini de ellerinde taşıdı.

Yedikule Bostancıları Derneği Sözcüsü Ferdi Aguşlar, grup adına yaptığı açıklamada, üzerlerinde sürekli bir baskı olduğunu söyledi.

Aguşlar, şöyle devam etti:

"Bizler ektiğimiz, sizlere meyve sebze verdiğimiz bu toprakların bekçisiyiz. Mülkiyet sahibi değiliz, tarım yaparak kira ödüyoruz. Bu kiralar makul seviyede olmalı ki biz de sizlere makul ücretlerde sebze meyve sunabilelim. Ancak ne hikmetse bu yıl kiralara yüzde bini aşan zamlar yapıldı. Zam, geçmişteki borçlarımıza da yansıtılıyor. Sormadan edemiyoruz, bu zamları yapan belediye bizim pahalı sebze meyve satmamızı mı yoksa borçların altında ezilip tarım yapamaz hale gelmemizi mi istiyor?"

Zamların geri çekilmesi için mücadele edeceklerini, hukuk yoluna başvuracaklarını dile getiren Aguşlar, "İtiraz edeceğiz, zamların geri çekilmesi için dava açacağız. Çünkü biz Yedikuleli bostancılarız ve mesleğimiz olan bostancılığa devam edeceğiz. Ecrimisil meblağı makul seviyeye çekilsin, Yedikule'deki bostancılık kösteklenmesin." diye konuştu.

Eyleme destek veren bazı platform ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de tarihi bostanların yaşatılması gerektiğini belirterek, kira artışına tepkilerini dile getirdi.

Tarihi bostanda tarım yapan Kezban Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır burada çalıştıklarını ve bugün kadar böyle bir zamla karşılaşmadıklarını söyledi.

Kaplan, "Biz kiramızı zor karşılarken üstüne bir dünya ekleyivermişler. Gönderilen postada '56 bin lira ödemeniz var.' yazıyor. Zaten iki parça küçük yerim var. Ödeme şansımız yok. Ya zamlar geri çekilecek ya da biz canımızdan olacağız." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kaplan, "Zamlar geri alınsın. Bu kadar vicdansızlık olmaz." dedi.

Etiketler : İBB YEDİKULE İMAMOĞLU
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