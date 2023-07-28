Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.



Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.



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