Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Kaynak: İHA
Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Ağustos, Eylül ve Ekim 2023 döneminde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.Ayrıntılar için https://msb.gov.tr
Ağustos/Eylül/Ekim 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2023
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Ayrıntılar için https://t.co/gq6J6u1V6j#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EbTyMJeURN
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