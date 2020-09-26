YDS'ye gireceklere ÖSYM'den flaş saat uyarısı
ÖSYM, 2020 Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan uyarıda 10.00'dan sonra sınava alınmayacağı kaydedildi.
ÖSYM, yarın yapılacak olan 2020 YDS sınavı için adaylara saat uyarısı yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda saat 10.00'dan sonra kimsenin sınava alınmayacağı belirtildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "27 Eylül'de uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.
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