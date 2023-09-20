Yazıcıoğlu davası 21 Şubat 2024'e ertelendi
Kaynak: İHA
13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin Kahramanmaraş'ta görülen dava 21 Şubat 2024 tarihine ertelendi.
Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Muhsin Yazcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı.
19 kişinin yargılandığı davanın 10'uncu duruşması görüldü. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Aydın Özsıcak, Davut Uçum, Mustafa Atalar Yusuf Yiğit'in yer aldığı 4 sanıktan Davut Uçum Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.
Sanıklar iddiaları reddederek beratlarını talep ederken, mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Şubat 2024 tarihine erteledi.
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