Yazarımız Ahmet Yenilmez'in acı günü
Güneş Gazetesi yazarı Ahmet Yenilmez'in kayınvalidesi Nuriye Buharalı vefat etti.
Güneş Gazetesi yazarı ve sanatçı Ahmet Yenilmez'in kayınvalidesi Nuriye Buharalı vefat etti.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ahmet Yenilmez acı haberi Twitter hesabından paylaştı. Yenilmez'in kayınvalidesi Nuriye Buharalı'nın cenazesi öğlen namazına müteakip İzmir Günaltay Mahallesi Selvili Cami'nden kaldırılacak.
Dostlarımıza ❗️— Ahmet YENİLMEZ ���� (@ahmetyenilmez) August 27, 2022
Kayınvalidem annemiz Nuriye Buharalı vefat etti!
Cenazemiz öğle namazına müteakip İzmir Günaltay Mahallesi Selvili Cami'nden kaldırılacaktır .
Fatiha ...
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