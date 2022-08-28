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28 Ağustos 2022 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 00:50:00

Yazarımız Ahmet Yenilmez'in acı günü

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Güneş Gazetesi yazarı Ahmet Yenilmez'in kayınvalidesi Nuriye Buharalı vefat etti.

Güneş Gazetesi yazarı ve sanatçı Ahmet Yenilmez'in kayınvalidesi Nuriye Buharalı vefat etti.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ahmet Yenilmez acı haberi Twitter hesabından paylaştı. Yenilmez'in kayınvalidesi Nuriye Buharalı'nın cenazesi öğlen namazına müteakip İzmir Günaltay Mahallesi Selvili Cami'nden kaldırılacak.


Etiketler : ahmet yenilmez güneş gazetesi akşam gazetesi
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