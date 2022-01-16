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16 Ocak 2022 Pazar 09:08:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 09:08:00

Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti

Kaynak: İHA

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Asıl adı Ömer Okçu olan ve 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında vefat etti. Hekimoğlu İsmail'in vefatının ardından birçok kişi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Minyeli Abdullah ve Maznun kitaplarıyla tanınan ünlü yazar Hekimoğlu İsmail hayata gözlerini yumdu. Asıl adı Ömer Okçu olan yazar, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in ardından birçok kişi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.

ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hekimoğlu İsmail'in vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Ülkemizde, özellikle Minyeli Abdullah romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HAYAT BİTER, YENİ BİR HAYAT BAŞLAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hekimoğlu İsmail rahmete kavuştu. Hayat biter, yeni bir hayat başlar. Yazı ve kalem, yol göstermeye devam eder. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun." dedi.

AK PARTİLİ TURAN: DÜŞÜNCE DÜNYAMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN HEKİMOĞLU İSMAİL HAKKA YÜRÜDÜ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Eserleriyle, fikirleriyle, gençliğimizin unutulmaz Minyeli Abdullah romanıyla gönüllere dokunan, düşünce dünyamıza önemli katkılar sunan Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) Ağabey de Hakka yürüdü... Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

BAKAN ABDULHAMİT GÜL: HEKİMOĞLU İSMAİL İSMİYLE TANIDIK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hekimoğlu'nun Minyeli Abdullah romanıyla sevildiğini belirterek "Hekimoğlu İsmail ismiyle tanıdık. Bir döneme damgasını vuran Minyeli Abdullah romanıyla sevdik. Ömer Okçu'ya Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR?

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur.

Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır.

Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır.

Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992'de bir yazısı sebebi ile TCK'nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sene mahkûmiyet cezası alıp, 72 gün hapis yatmıştır. Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenen yazar, 3 Şubat 2002'de Eyüp Sultan Camii'nde beyin kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine getirilmesinin ardından 1 Mart 2002'de ikinci defa beyin kanaması geçirmiştir. Kendisine müdahale eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı felç olmuştur. 10 Haziran 2009'da mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Okçu, yeni bir ameliyat geçirmiştir.

Etiketler : Minyeli Abdullah Eyüp Sultan Camii Hekimoğlu İsmail
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