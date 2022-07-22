Yaz Okulu Gençliği Ayasofya'da!

Yaz Okulu projesi kapsamında; İstanbul'un 39 ilçesinde, 192 okulda eğitim gören ortaokullu öğrenciler, bu yıl ikincisi düzenlenen Ayasofya Buluşması'nda bir araya geldi.

Gençlere, birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı ve milli-manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen programda 6 bini aşkın öğrenci buluştu.

Programa; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel ve TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, konuşma ve sunumlarla devam eden program; konuklar, eğitmenler ve öğrencilerin öğlen namazında birlikte saf tutmasının ardından sona erdi.

2021 yılında, yine Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen Yaz Okulu kapanış programına 4 bin öğrenci katılım sağlamıştı.

BİR YAZ, BİN GELECEK

Milli-manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmenin yanında; gençlere eğlenirken öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı hedefleyen Yaz Okullarında, hafta içi her gün 30'ar dakikalık 4 ders şeklinde: Kuran-ı Kerim (Elif Ba), temel dini bilgiler, hadis dersleriyle birlikte; futbol, basketbol, voleybol, dart, mangala, satranç, yüzme ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler de sunuluyor.

2019 yılında 81 il 228 farklı ilçede 61.729 öğrenci ile gerçekleştirilen Yaz Okulu projesi; 2020 yılında pandemi sebebiyle, dijital ortamda 7.201 öğrenci ile tamamlanmıştı. 2021 yılında ise pandemi döneminin ardından; tekrar gençlerle bir araya gelerek, 48.282 öğrenci ile birlikte düzenlendi. Proje; 2022 yazında da, 118 bin öğrenciyle yoluna devam ediyor.