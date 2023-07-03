Yaz Kur'an kursları başladı
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen yaz Kur'an kursları hizmet vermeye başladı.
Yurt genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde bugün eğitim vermeye başlayan kurslar için kayıt başvuruları 10 Temmuz'a kadar alınmaya devam edilecek.
Yatılı yaz Kur'an kurslarında da bugün eğitime başlandı.
İsteyen öğrenciler 24 Temmuz'dan itibaren tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek.
Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlar için 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler başvurabiliyor.
Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.
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