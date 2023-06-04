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04 Haziran 2023 Pazar 19:05:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 19:05:00

Yaz aylarıyla birlikte kene vakaları tekrar görülmeye başlandı: Tokat'ta 1 kişi hayatını kaybetti

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Tokat'ın Ovacık köyünde bir kişi kene sokması sonucu hayatını kaybetti.

Pazar ilçesine bağlı Ovacık köyünde yaşayan Hüseyin Yıldırım, 1 hafta önce kene sokması sonucunda hastaneye başvurdu. Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yıldırım, 1 hafta sonunda yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi yarın defin edilecek.

Etiketler : kene tokat yaz
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