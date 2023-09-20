Yaylada pembe mesai
Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 20 kadın, Gevaş Bal Üreticileri Birliğinin teşvikiyle arıcılığa yöneldi.
Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 20 kadın, Gevaş Bal Üreticileri Birliğinin teşvikiyle arıcılığa yöneldi. Yaylalarda mesai yapan kadınlar, kendileri için özel hazırlanan pembe kıyafetleriyle farklılık yarattı.
Birçoğu anne ve babasından öğrendiği arıcılık mesleğini, aldıkları eğitim ve kurdukları kooperatif sayesinde daha da profesyonelleştiren kadınlar, yüksek rakımlı yaylalarda ürettikleri kara kovan balının ilk hasadını yaptı.
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