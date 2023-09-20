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20 Eylül 2023 Çarşamba 07:26:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 07:26:00

Yaylada pembe mesai

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Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 20 kadın, Gevaş Bal Üreticileri Birliğinin teşvikiyle arıcılığa yöneldi.

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi 20 kadın, Gevaş Bal Üreticileri Birliğinin teşvikiyle arıcılığa yöneldi. Yaylalarda mesai yapan kadınlar, kendileri için özel hazırlanan pembe kıyafetleriyle farklılık yarattı.

Birçoğu anne ve babasından öğrendiği arıcılık mesleğini, aldıkları eğitim ve kurdukları kooperatif sayesinde daha da profesyonelleştiren kadınlar, yüksek rakımlı yaylalarda ürettikleri kara kovan balının ilk hasadını yaptı.

Etiketler : Van Artos Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Gevaş Bal Üreticileri
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