Yaya geçidinde “hayata saygı duruşu” yapıldı

Sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanyada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya ile okul geçitlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul'da da Maltepe Bağlarbaşı İlkokulu önündeki etkinliğe İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, zabıta ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul önündeki yaya geçidinde boyama yapan Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından birkaç yıldır yaya geçitlerinin yayalar tarafından kullanılması için farkındalık çalışması başlatıldığını söyledi.

Tiryaki, bu kapsamda yaya geçitlerinde öğrencilerle birlikte olduklarına değinerek, "Yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmak ve okul önlerindeki yaya geçitlerini daha sağlıklı kullanmak amacıyla görevlilerimizle birlikteyiz. Bugünkü farkındalığımızın mottosu 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu.' Sürücülerimizi, yaya geçitlerini vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin kullanması için duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Tiryaki, konuşmasının ardından öğrencilerle yaya geçidinden geçerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Kırklareli

Gazi Osmanpaşa İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Ekici, burada yaptığı konuşmada, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla il genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını söyledi.

Vali Ekici, bu medeni davranışın yayılması ve kazasız yıllar dileğinde bulundu.

Burdur

Atatürk Caddesi'ndeki Gazi ve Özboyacı ilkokulları arasındaki yaya geçidinde kampanyanın hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen törene Vali Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder katıldı.

Yaya geçidinde toplanan çocuklarla bir süre sohbet eden Arslantaş, daha sonra öğrencilerle yaya geçidinin ortasındaki şeridi kırmızıya boyadı.

Boyama işleminin ardından Vali Arslantaş, gazetecilere, birkaç yıldır kamuoyunun dikkatini çeşitli etkinliklerle trafikte yaya önceliğine çektiklerini söyledi.

Etkinlik, çocukların Türk bayraklarıyla yaya geçidinden geçişleriyle sona erdi.

Karabük

Vali Fuat Gürel, Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi'nde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için gerçekleştirilen programda, öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Gürel, etkinlikte, çocukların daha güvenli ortamlarda yolları kullanması adına bir program düzenlendiğini söyledi.

Sürücüleri özellikle okul önlerinde yavaş gitmeleri konusunda uyaran Gürel, etkinliğe katılan çocuklardan, anne babalarına trafik kurallarına uymazlarsa kırmızı düdük çalmalarını istedi.

Elazığ

Elazığ'da Şehit Burhan Gaffar Ortaokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyayan Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle etkinlik yaptıklarını söyledi.

Vali Toraman, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının, kazalarda ölümlerin ve yaralanmaların azaltılması, trafikte yayalara dikkati çekmek için Türkiye genelinde çalışma yürüttüğünü anlattı.

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Gülser-Mahmut Tatlıdede Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilerle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti ve yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Demirtaş, araç sürücülerine kampanya hakkında bilgi verdi.

Siirt

Siirt'te ise Atatürk İlkokulu önünde düzenlenen programa, Türk bayraklarıyla katılan öğrenciler, trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kampanyada öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıttı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla il genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını belirtti.

Sivas

Sivas'ta Süleyman Demirel Ortaokulu önünde düzenlenen programa katılan Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü, öğrencilerle yaya geçidinin önündeki alanı kırmızıya boyadı.

Vali Şimşek, Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerle trafik kazalarının en aza indirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yozgat

Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde düzenlenen programda Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü, öğrencilerle yaya geçidinin önündeki alanı kırmızıya boyadı.

Öğrencilere şapka, bilgilendirici eğitim seti ve düdük dağıtıldı.

Kayseri

Mehmet İlgü İlkokulu önünde trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Ellerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyim" yazılı dövizler bulunan ilkokul öğrencileri, trafik polisleri ile birlikte caddeden geçen sürücülere kırmızı düdük hediye etti.

Polisler, sürücülere yayalara öncelik verilmesi ve yaya geçidinde durulması hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile yaya çizgilerini kırmızıya boyadı.

Kırşehir

Kırşehir'de Öğretmen Ziya Kılıçözlü İlkokulu önündeki yaya geçidi kırmızıya boyandı, Vali Hüdayar Mete Buhara ve öğrenciler, sürücülere uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Vali Buhara, geçiş noktalarında yayaya öncelik tanınmasının bir kültür olarak yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kırıkkale

Kırıkkale Şehitler Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, öğrencilerle yaya yolundan karşıya geçen Tekbıyıkoğlu, durdurulan araç sürücülerine uyarılarda bulunarak, broşür verdi.

Niğde

Feridun Zeren Caddesi'ndeki yaya yolunda düzenlenen etkinliğe, Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ekinlikte, Vali Koç, öğrencilerle yaya yolundan karşıya geçti, daha sonra yaya geçidi kırmızıya boyandı.

Erzurum

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Polis Amca İlköğretim Okulu önünde yapılan uygulamada, Vali Okay Memiş, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve öğrenciler yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet eden Memiş, trafik kurallarının önemine işaret ederek öğrencilerle yoldan geçen sürücülere bu kuralların yer aldığı broşür verdi.

Ardahan

Ardahan'daki program, Kazım Karabekir Caddesi'nde 23 Şubat İlkokulu önünde yapıldı.

Programda yaya geçitlerini öğrencilerle boyayan Vali Hüseyin Öner, "Kampanyamız 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu'. Biz de bunu uygulamak ve bu farkındalığı oluşturmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Tunceli

Tunceli'de de Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Bulvarı'nda yaya geçidi boyama etkinliği düzenlendi.

Uygulama kapsamında kentteki ana arterler ve caddeler ile okul çevrelerindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler çizildi.

Vali Özkan, trafikte yaya önceliğinin oluşturulması amacıyla sürücülerle sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kars

Kars'ta da Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz'ün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Yoldaki yaya geçitlerini öğrencilerle kırmızıya boyayan Öksüz, trafikte yayalara öncelik tanınmasını istedi.

Iğdır

Iğdır'da da Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Kurtuluş İlkokulu önündeki etkinlikte öğrenciler ellerindeki Türk Bayrağı ve çeşitli dövizlerle okullarının önündeki yaya geçidine yürüdü.

Etkinlikte öğrenciler ve katılımcılar yaya geçidinin ilk şeridini kırmızıya boyadı.

Ağrı

Ağrı'daki etkinlik ise Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde yapıldı.

Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile ellerinde Türk bayrakları olan ilkokul öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili çeşitli broşürler dağıttı.

Etkinlikte öğrencilerle yaya geçidini boyayan Varol, yayaların trafikte önceliği olduğunu ve özellikle okul bölgelerinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Polis ekipleri de çocuklara düdük hediye etti.

Erzincan

Erzincan'da ise Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu önünde yer alan yaya geçidinde etkinlik yapıldı.

Vali Mehmet Makas, etkinlikte öğrencilerle bir süre trafik kurallarına ilişkin sohbet ederek, yaya geçidini boyadı.

Etkinlikte polis ve jandarma ekipleri de öğrencilere boyama kitabı armağan etti.

Trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor

Kampanya ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekme, sürücü duyarlılığını artırma ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Kampanya çerçevesindeki etkinliklerle geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşturup trafikte yaya önceliğine dikkati çekilecek.

Hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda, kurumsal iletişim sayfalarında, basın ve yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.