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13 Ağustos 2023 Pazar 19:45:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 19:45:00

Yavaş, 'indirim' sözünde durmadı.. Ankaralı ülkenin en pahalı suyunu kullanıyor

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, verdiği suya indirim sözünü tutmaması tepkilere neden oldu. Yavaş'ın, "Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" açıklamasının arkasında durmamasına tepki gösteren ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor." dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, su fiyatları hakkında verdiği vaatleri unuttu.

"Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" sözlerini kullanan Yavaş'a Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, katıldığı canlı yayında tepki gösterdi.

Yavaş'ın su konusu üzerinden spekülasyon ürettiğini ifade eden Köse, "Mansur Yavaş, su konusu üzerinden çok spekülasyon yaptı. Sürekli bir şekilde suyun fiyatını artırmayacağım dedi, peki ne yaptı indirdi mi? Hayır tam tersine bindirdi." diye konuştu.

Murat Köse, "Sadece konu su da değil. Güneş enerjisi konusunda da barajların üstünü kapatacaktı ve güneş enerjisi santralleri yapacaktı. Köylülere burada, suyu ve elektriği ücretsiz vereceğim diyordu. Peki bugüne kadar bir kere bile söylediğini yapabildi mi? Yapamadı." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yavaş'ın insanlara hayal kurdurduğunu ve sözler vererek kandırdığını vurgulayan Köse, "İnsanlar suyu ücretsiz alacağını bile düşündü. Bunlar büyük yalanlar. Vatandaş açısından baktığımızda geçen yıl su fiyatları öyle bir yükseldi ki, normalde 5 TL olan su, 0-15 m3 18,1 TL olurken, geçtiğimiz yıl 5 TL olan, 15-30 m3 su, 25,3 TL'ye yükseltildi." diye konuştu.

CHP'li Yavaş'ın fiyatlardaki doğal hareketlenmeden daha fazla bir zam uyguladığının altını çizen Murat Köse, "Fiyatlarda bir hareketlenme oldu, bunu herkes görüyor ve kabul ediyor. Doğal olarak ve bununla ilgili mücadeleler yapılıyor. Ankara'da ise rakamlardaki artış ÜFE oranında, TÜFE değil. Dolayısı ile 2 katı gibi bir rakam da oradan geliyor, yani burada fahiş bir fiyat söz konusu." dedi.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYUNU ANKARALI İÇİYOR

Murat Köse, Ankara'daki su fiyatlarının Türkiye'deki en pahalı fiyat olduğunu dile getirerek, "Biz dedik ki bu fiyatlar çok yüksek, bu işi ÜFE değil de TÜFE oranında yapalım. Bu konuda da Meclis'te bir karar aldık ve Yavaş bizim kararımızı veto etti. Tekrar bir karar aldık, bu sefer de bizi mahkemeye verdi. Maalesef Ankara halkı şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyor." açıklamasında bulundu.

Etiketler : mansur yavaş ankara su su fiyatları
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