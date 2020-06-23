Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi! 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yassıada teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yargılamaların dayanağı olan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Yassıada mağdurları haklarının iadesi için dava açabilecek, hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulacak.
Ayrıntılar geliyor...
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