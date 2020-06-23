  • BIST
    115339
  • Dolar
    6,8521
  • Euro
    7,7550
  • Altın
    389,1100
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilik İstanbul'da meydana gelen hasarı açıkladı
YKS sınavında başarılı olmak için nasıl bir strateji izlenmeli?
Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
ABD Başkanı Trump'tan 'heykel vandallığına' karşı kararname
200 engelli öğretmen ataması yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi
Beşiktaş'ta gözler transferde
Bakan Koca'dan İstanbul paylaşımı: 4 kişinin tedavisi devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi
Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği yardımlar Paraguay'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, ABD'li Robert C. O'Brien ile kritik görüşme
ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu
Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den sınır dışı edilen 6 Guatemala vatandaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntüler!
Putin anayasa oylaması öncesinde ekonomiye ilişkin vaatlerini açıkladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
Liberya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı
Ruhani: Petrol ihracatımız artık Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı değil
İspanya'da Koronavirüs'ten son bir haftada 14 kişi öldü
23 Haziran 2020 Salı 23:18:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 23:30:00

Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi

ABONE OL

Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi! 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilecek. Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yassıada teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yargılamaların dayanağı olan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Yassıada mağdurları haklarının iadesi için dava açabilecek, hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulacak.

Ayrıntılar geliyor...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER