Yaşlılık maaşını bağışladı

Kars'ın Digor ilçesi Başköy köyünde yaşayan 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak istedi. "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" diyen Aydın, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ı ziyaret etti. Aydın'ın bir aylık yaşlılık maaşını bağışlaması karşısında Karakaş, duygulandı.

