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15 Şubat 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 19:00:00

Yaşlılık maaşını bağışladı

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Kars'ın Digor ilçesi Başköy köyünde yaşayan 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak istedi.

Kars'ın Digor ilçesi Başköy köyünde yaşayan 82 yaşındaki Şerefnaz Aydın yaşlılık maaşını depremzedelere bağışlamak istedi. "Maaşımı sadece kaymakam beye teslim edeceğim" diyen Aydın, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ı ziyaret etti. Aydın'ın bir aylık yaşlılık maaşını bağışlaması karşısında Karakaş, duygulandı.

Etiketler : Yaşlılık maaşını bağışladı Şerefnaz Aydın Digor ilçesi Başköy köyü

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