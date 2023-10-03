Yaşlılara sosyal medyada siber zorbalık

Sosyal medya kullanıcısı yaşlı bireylerin "dijital dışlanmaya" maruz kaldığı belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü: "Yaşlı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar, gençler tarafından sıkça eleştiriliyor. Hatta siber zorbalık ve linçlere varan yorumlarla hedef alınıyor. Yaşlıları hedef alan içerikler bir yönüyle 'mizahi' kabul ediliyor. Bu paylaşımların etkileşim oranları da belirli ölçüde yüksek. Bu etkileşim rakamları, gençler arasında teşvik edici oluyor" dedi.

