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22 Haziran 2023 Perşembe 07:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:58:00

Yaşlı çınarlardan geçmişe ışık!

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Sakin Şehir unvanına sahip Aydın'ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile yaşlı çınarlar da ilçenin tarihine ışık tutacak.

Sakin Şehir unvanına sahip Aydın'ın Yenipazar ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekerken, ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile yaşlı çınarlar da ilçenin tarihine ışık tutacak.

Hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar ilçenin geçmişini ve hatıralarını anlatacak. Görüntülü olarak kayıt altına alınan anlatımlar ile ilçenin hafızasının oluşturulması hedefleniyor.

Etiketler : Yaşlı çınarlard Aydın Yenipazar ilçesi
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