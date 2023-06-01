Yaşlı çiftin okuma azmi

Gaziantep'te yaşayan ve çocukluğunda çeşitli nedenlerle okula gidemeyen Ömer ve Semiha Uğur çifti, Şahinbey Belediyesi tarafından Dumlupınar Sosyal Tesisi'nde açılan okuma yazma kursuna katıldı. Çift, kısa sürede gösterdikleri gayretle hem ilerleme sağladı hem de diğer kurs katılımcılarına örnek oldu.

62 yaşındaki Ömer Uğur, "Okuma yazma bilmiyor musun?' tepkileriyle karşılaşmaktan bıkmıştım" dedi. 51 yaşındaki eşi Semiha Uğur da "Bir gün otobüs durağına gittim, yanımdakilere 'Bu otobüs üniversiteye gider mi' dedim. Bana 'Yaşına bak okumuşluğun yok mu?' dediler. Ondan sonra hırslandım" diye konuştu.