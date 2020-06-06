  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
İkinci el otomobil pazarında online satış da arttı fiyatlar da
MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Resülayn'daki pazar yerine bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı
Bakan Akar'dan terhis ve celplerle ilgili flaş açıklamalar!
OPEC'in üretim kesintisini 1 ay uzatması bekleniyor
"Altın Katılım Fonu" kazandırdı
Çekiliş kampanyasında talihliler araçlarını aldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a tepki
Doğal gaz ithalatı 2019'da yüzde 10 düştü
Kevin Durant NBA sezonunun kalanında forma giymeyecek
Yenilenebilir enerjinin kurulu güçteki payı 2019'da yüzde 45,2'ye yükseldi
Atletizmde spor faaliyetleri temmuz ayında başlatılıyor
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Balıkçılar oltalarını alıp Unkapanı Köprüsünde balık tuttu
Bakan Selçuk: 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete yeniden başlayacak
Banyoda doğurdu! Bebeği camdan attı
Floyd anısına diz çöktü
İçinde yerlilik ve millilik olanları gururlandıracak haber! Almanya'dan SİHA'larımıza büyük övgü
Uyarı geldi: Balon balığına 'deniz ayakkabısı' tedbiri
Dünyaca ünlü dergiden Türkiye'ye övgü
Yasaksız ilk hafta sonunda vatandaşlar oltaya geldi
DSÖ'nün koronavirüs uyarısında Türkiye ayrıntısı
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var...
06 Haziran 2020 Cumartesi 09:46:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 09:46:00

Yasaksız ilk hafta sonunda vatandaşlar oltaya geldi

ABONE OL

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, balık tutkunu vatandaşlar Galata Köprüsü'ne akın etti. İki ay aranın ardından hafta sonu balık tutabilmenin keyfini yaşayan balıkçılar, balık azlığından şikayet etti.

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen köprü ve sahillerde balık tutma yasağı 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Olta balıkçılığı tutkunu vatandaşlar, yasağın sona ermesiyle birlikte balıkçıların en önemli buluşma noktaları olan Galata ve Atatürk Köprüsü'ne akın etti.

"DENİZ KOKUSUNU ÖZLEDİM"

Balık tutkunları, 2 ay aranın ardından, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı ilk hafta sonu da balık tutmak Galata Köprüsü'nün yolunu tuttu. Vatandaşlar, tatil günü doya doya balık tutmayı özlediklerini söylerken, balık azlığından şikayet etti. Yasağın kalkmasının ardından balık tutmak için hafta sonunu iple çektiğini ifade eden Zeki Kızılaslan "Deniz kokusunu özledim. 3 aydır dışarıya çıkmıyorduk. Dün akşam 8'den beri buradayız, sabahladık. Bu sabah sanki balık yok gibi. Yunuslar olduğu için balık azmış" dedi.

Yıllardır hobi olarak balık tuttuğunu belirten İsmail Polat ise "Pandemiden dolayı eve kapanma söz konusuydu. Havanın güzel olmasını fırsat bilip geldik. Hem ruhumuzu rahatlatmaya çalışıyoruz hem de bedenimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Kısmetimize bugün balık yok. Daha önceden böyle olmuyordu. Yunusların ortaya çıkması balıkları bir nebze kaçırdı" diye konuştu. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER